15:51 Uhr

Vandalismus auf Tennisplatz und an Paartalhalle

2100 Euro Schaden richteten Unbekannte in Kissing an, wie die Polizei Friedberg meldet.

Von Ute Krogull

Auf dem Gelände des Tennisclubs Kissing am Mergenthauer Weg wurde am Wochenende randaliert. Einige Gegenstände wurden beschädigt, so die Polizei. Zudem wurde im gleichen Zeitraum an der Paartalhalle eine Scheibe beschädigt.

Hinweise zu dem Vorfall in Kissing an die Polizei Friedberg

Die Unbekannten richteten einen Schaden in Höhe von 2100 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg , 0821/323-1710, entgegen.

