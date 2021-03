09:48 Uhr

Veranstalter sagen Meringer Open Air mit Nico Santos und Ben Zucker ab

Nico Santos war bereits in der Region, damals bei der Eröffnung des M-eins in Aichach. Heuer wäre er zum Badangerfestival nach Mering gekommen.

Plus Mit neuem Festivalkonzept hätte der Meringer Acky Resch in die Sommersaison starten wollen. Doch statt zu jammern, hat er sich einiges für den Sommer vorgenommen.

Von Eva Weizenegger

Für die Meringer Festivalveranstalter Acky Resch und seine Tochter Athina ist es nun das zweite Open Air, das der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. 2020 hätten im Juli Seiler und Speer auf der Bühne am Meringer Freizeitgelände Badanger gespielt. Dieses Jahr wären mit Ben Zucker und Nico Santos im Juli zwei Stars nach Mering gekommen, die weit über die Region hinaus ihr Publikum anziehen.

Meringer Open Air fällt wegen Corona 2021 aus

Statt über die missliche Lage zu klagen, herrscht bei Acky Resch Betriebsamkeit. Der Party- und Festivalveranstalter denkt bereits an 2022. "Dieses Jahr habe ich die Großveranstaltungen einfach abgehakt", sagt Resch. Die Konzerte mit Ben Zucker und Nico Santos werden auf nächstes Jahr verschoben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder werden vom Ticketverkäufer Eventim als Gutschein ausgestellt, informiert Resch. Der örtliche Vorverkauf sei noch nicht angelaufen und bereits seit Dezember gestoppt.

Ben Zucker wollte dieses Jahr in Mering auftreten. Bild: Bodo Schackow, dpa (Archivbild)

Diesmal waren die Planungen noch nicht so weit fortgeschritten wie bei Seiler und Speer. "Da hat es uns mitten in den Vorbereitungen getroffen und wir hatten lange gehofft, dass wir doch noch mit dem Konzert starten können", blickt Resch zurück. Dass er auch dieses Jahr auf das Open Air am Badanger verzichten muss, trifft ihn hart, aber nicht unvorbereitet. "Im Sommer hatten wir noch gedacht, dass das jetzt aber wirklich bald vorüber ist mit diesem Corona", sagt Resch. Mit abgespecktem Programm und ausgefeiltem Hygienekonzept gelang es Resch, den Biergarten am Badanger durchzuführen. Das Faschingskomitee Mering verkaufte mehrmals Steckerlfisch und sicherte sich so einen Zuschuss zur Vereinskasse. Sogar einige Musikgruppen konnten auf der Bühne für das Publikum spielen. "Wir waren voller Ideen für das nächste Jahr", sagt Resch.

Inzidenzwerte machten Meringer Plänen einen Strich durch die Rechnung

Dann kam der Winter und damit verbunden auch die Absage des Weihnachtsmarktes in Mering. Resch überlegte noch eine coronakonforme Weihnachtsinsel am Badanger auf die Beine zu stellen, doch auch hier machten die steigenden Inzidenzen dem Veranstalter einen Strich durch die Rechnung.

Acky Resch hofft darauf, dass dieses Jahr der Biergarten am Meringer Badanger wieder möglich ist. Bild: Heike John (Archivbild)

Resch, der mit seinem Party- und Veranstaltungsservice auch auf Messen und Volksfesten vertreten ist, musste sein komplettes Geschäft runterfahren. "Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bekamen wir voll zu spüren, wie so viele Kulturschaffende, Gastronomen, Messebauer und alle anderen, die in der Festival- und Veranstaltungsbranche tätig sind", sagt Resch. Er habe sich über Wasser gehalten mit seinem Job als Lastkraftwagenfahrer. "Den habe ich auch im Sommer nicht hintenangestellt, um noch ein bisschen Sicherheit zu haben", sagt Resch. Zudem half er beim Aufbau der weiteren Teststation in Mering mit. "Mit diesen Aufträgen komme ich soweit ganz gut über die Runden", sagt Resch. Denn ausschließlich vom Biergartenbetrieb in Mering sei sein Geschäft nicht zu betreiben. Auch an die Meringer Vereine denkt Resch.

So plant er für Karfreitag einen Steckerlfischverkauf. Ein Teil des Erlöses geht an das Faschingskomitee Mering, das das Equipment für den Steckerlfischgrill zur Verfügung stellt. Abholung der Fische ist in der Bouttevillestraße 14 von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr möglich. Vorbestellung telefonisch oder per WhatsApp unter 0178/1629765 möglich.

Es gibt Pläne für kleinere Events in Mering

Auch wenn in Mering noch weitere Großveranstaltungen wie die Operngala der Kolpingkapelle oder die 1000-Jahr-Feier der Marktgemeinde nicht stattfinden können, so plant Resch diesen Sommer wieder seinen Biergarten am Badanger. "Ich setze fest darauf, dass wir im Freien Gastronomie unter den dann geltenden Hygieneauflagen veranstalten können", so Resch. Zusätzlich hat er auch schon kleinere Events im Hinterkopf. "Das muss dann mit Künstlern über die Bühne gehen, die schnell und mit weniger Vorplanung zur Verfügung stehen", erklärt der Festivalveranstalter.

Großveranstaltungen wie das Open Air mit Haindling sind derzeit am Badanger in Mering nicht möglich. Bild: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

So stehe zum Beispiel DJ Stefan Egger, mit dem Resch befreundet ist, bereits in den Startlöchern. "Wenn irgendwie möglich, planen wir mit ihm einen Event", verspricht Resch und sagt: "Jetzt muss halt nur Corona endlich mal mitspielen und verschwinden."

Lesen Sie dazu den Kommentar: Aus für Open Air in Mering: Hoffnung auf Rezept gegen Coronalangeweile

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen