vor 20 Min.

Veranstaltung "Lichterherz" findet am Donnerstag in Friedberg statt

Der Verein Daowege Friedberg e.V veranstaltet am Donnerstag das Projekt "Lichterherz für Freiheit und Frieden". Treffpunkt ist um 19 Uhr am Friedberger Marienplatz. Ziel der Veranstalter ist es, in Zeiten der zunehmenden Isolation, der Einsamkeit, der Angst, der Unsicherheit und auch Spaltung der Gesellschaft einen Hafen des Friedens zu schaffen und mit allen Sinnen zu erfahren. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht ist, Atteste werden zur Prüfung gesichtet. (AZ)

