Veranstaltungen der AWO im Dezember

Vom Computerclub bis zur Skatrunde ist wieder viel geboten

Ein umfangreiches Programm bietet die Meringer AWO im Dezember wieder an:

l Jeden Montagnachmittag von 14 bis 17 Uhr ist Spielenachmittag mit Rommé, Schach oder anderen Spielen.

l In Zusammenarbeit mit dem Bürgernetz Mering findet eine offene Schafkopfrunde statt, die sich jeden Mittwoch um 13.30 Uhr trifft. Mitspielen jederzeit möglich.

l Lust auf Skat? Die Skatgruppe trifft sich alle zwei Wochen und sucht noch Mitspieler. Die nächsten Skatrunden sind am 9. und 23. Dezember.

l Der Übungskreis Gedächtnistraining trifft sich jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr.

l Der Sprach-Treff für Konversation auf Spanisch mit monatlich wechselnden Themen für Spanisch-Schüler/innen, Muttersprachler und alle, die an der spanischen Sprache Freude haben, trifft sich am 2. Dezember um 18 Uhr

l Am 5. Dezember um 15 Uhr lädt der AWO-Stützpunkt St. Afra zu einer Kaffeerunde ein. Treffpunkt ist das indische Restaurant am Marienplatz 11a in Mering St. Afra.

l Am 8. Dezember ist ein Besuch des Gögginger Weihnachstmarktes im Kurhaus Göggingen geplant. Abfahrt 16 Uhr. Wegen der Bildung von Fahrgemeinschaften ist eine Anmeldung erforderlich.

l Die Selbsthilfegruppe Trockene Alkoholiker (TAS) ist offen für noch unentschlossene, therapiewillige und abstinente Alkoholiker, für Frauen und Männer, für Betroffene und Angehörige. Treffpunkt ist jeden zweiten Mittwoch um 19.30 Uhr, diesen Monat nur am 11. Dezember. Infos bei Monika Aubele, Tel.: 08202/9617787

l Die monatliche Rechtsberatung mit Bettina Siebinger findet am 13. Dezember von 17 bis 18 Uhr statt.

l Das monatliche Treffen des 1. Meringer Computer-Clubs ist am 2. Donnerstag im Monat, also am 12. Dezember um 18.30 Uhr. Vom Anfänger bis zum Profi sind alle willkommen. Laptop und USB-Stick bitte mitbringen. Weitere Infos bei Herbert Maier, Tel. 08233/7799537 oder unter maier.mering@gmx.de.

l Die Weihnachtsfeier der AWO ist am 15. Dezember um 14 Uhr im Vereinsheim Mering St. Afra.

l InformationenIn der Begegnungsstätte mittwochs von 17 bis 19 Uhr oder bei Jaromir Prochazka unter 08233/9879. Alle Veranstaltungen sind, wenn nicht anders angegeben, kostenlos und für alle offen und finden, wenn nicht anders angegeben, in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt in der Bahnhofstraße 17 in Mering statt.

