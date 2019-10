Verdruss an Politik? Nicht in Friedberg

Plus Das Interesse an einer Kandidatur hat mehrere Gründe.

So groß die Unterschiede zwischen den Parteien und Gruppierungen in Friedberg auch sein mögen – eines haben sie in diesem heraufziehenden Kommunalwahlkampf gemeinsam: Nirgendwo gibt es einen Mangel an Interessenten, die sich in der Rathauspolitik engagieren wollen. Selbst die Grünen, die in der Vergangenheit Plätze teilweise mehrfach besetzen mussten, bieten diesmal 30 Frauen und Männer zur Wahl an.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Woran liegt es, dass entgegen dem landläufigen Trend von Politikverdrossenheit in Friedbergs nichts zu spüren ist? Da ist zu einen sicher die Tatsache, dass es in dieser Stadt eine lange Tradition bürgerschaftlichen Engagements gibt. Zum anderen bekommen die Ehrenamtlichen in Friedberg auch das Gefühl vermittelt, dass sich der Einsatz für die Gemeinschaft lohnt und nicht im Sande verläuft. Der zähe Gang der Friedberger Politik Ein dritter Punkt ist aber auch, dass sich nach der Aufbruchstimmung vor sechs Jahren nun wieder ein Gefühl der Lähmung einstellt. Die Liste des Unerledigten ist in der zu Ende gehenden Wahlperiode nicht kürzer geworden, im Gegenteil. Das Unbehagen über den zähen Gang der Politik lässt die Menschen aktiv werden und weckt ein Stück weit Hoffnung. Lesen Sie dazu unseren Bericht Friedbergs CSU schickt Florian Fleig ins Rennen

Themen folgen