Fischergilde reinigt die Kissinger Seen

Der Vorstand berichtet auf der Versammlung vom Mitglieder-Höchststand und von der Digitalisierung. Aktion „Saubere Umwelt“ am Weitmannsee und am Auensee

Unter freiem Himmel und nach strenger Einlassprüfung fand jetzt die Mitgliederversammlung der Fischergilde Kissing statt. Die Rückschau auf die letzten eineinhalb Jahre fiel vergleichsweise kurz aus, da coronabedingt die meisten Veranstaltungen ausgefallen waren. Wenigstens, so meinte der Vorsitzende Peter Fischer, sei die Ausübung des Hobbys grundsätzlich möglich gewesen. In Phasen niedriger Inzidenzwerte konnten sogar auch ein paar Jugendfischen durchgeführt werden. Für den Rest des Jahres sei allerdings keine Besserung in Aussicht.

Es folgten Informationen von Kassier Martin Heinold, Gewässerwart Heinz Burghardt und Jugendleiter Max Warzecha. Die Mitgliederent-wicklung beim Verein ist positiv und hat mit 464 einen neuen Höchststand erreicht. Nachdem Kassenprüfer Werner Mastaller in seinem Bericht dem Vorstand eine tadellose Haushaltsführung bescheinigt hatte, wurde die Entlastung erteilt. Mit einer neu gestalteten und mittlerweile interaktiven Homepage, Vorstandssitzungen als Videokonferenzen und neuer IT-Ausstattung hat der Verein sich deutlich in Richtung Digitalisierung weiterentwickelt.

Am nächsten Tag bereits kamen rund 50 Mitglieder noch deutlich vor dem Erscheinen erster Badegäste an den Kissinger Seen zusammen. Sie reinigten die Ufer ihrer Angelgewässer Auensee und Weitmannsee und den Parkplatz. Der gesammelte Müll beider Seen wurde wieder in einem Container deponiert und anschließend entsorgt.

Nach getaner Arbeit schmeckte dann die wohlverdiente Brotzeit mit Leberkäs, Brezn und Semmeln besonders gut, Bei den mittlerweile deutlich gestiegenen Temperaturen waren die durch die Familie Beck gestifteten Getränken besonders willkommen. Peter Fischer bedankte sich bei Mitgliedern für ihr Mitwirken und Verständnis für die ungewohnten Rahmenbedingungen.

Der für den Weitmannsee zuständige Erholungsgebieteverein Augsburg und die Gemeinde Kissing als Pachtgeber für den Auensee bedachten die Vereinskasse der Fischergilde in Anerkennung der engagierten Arbeit des Vereins mit einer Spende. (AZ)