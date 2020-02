19.02.2020

Verein mit treuen Mitgliedern

Neuwahlen und Ehrungen beimTTC Friedberg

Hohe Beständigkeit in der Vereinsführung zeichnet seit Jahren den Tischtennis-Club Friedberg aus. Bei der Generalversammlung in der Sportgaststätte Ottmaring mussten in diesem Jahr jedoch zwei wichtige Positionen neu besetzt werden, da sowohl Sportwart Michael Frank als auch Jugendwart Daniel Stock nicht mehr kandidierten.

Während für die Aufgabe des Sportwarts Tobias Meier gewonnnen werden konnte, bleibt das Amt des Jugendwarts derzeit unbesetzt. Dies ist keine erfreuliche Entwicklung, hat aber keine Auswirkungen auf das Training der Jugendlichen, das wie bisher Daniel Stock im Team mit anderen Übungsleitern durchführt. Für alle anderen Positionen stellten sich die bisherigen Mitglieder wieder zur Verfügung, sodass diese bei der anschließenden Wahl einstimmig bestätigt wurden.

Vorsitzender bleibt Roland Kraus, 2. Vorsitzender Klaus Scheller, Schatzmeisterin Irene Scheller, Schriftführer Uwe Schaarschmidt, Sportwart Tobias Meier, Pressewart Gotthard Gellner, Beiräte Holger Grünaug, Dieter Kriesche und Daniel Stock, Heimwart Werner Straßinger, Ältestenräte Rainer Hoksch, Klaus Steiner und Barbara Straßinger, Revisoren Kurt Göllner, Frank Gruber.

Dass der Tischtennis-Club Friedberg als eigenständiger Verein schon über siebzig Jahre besteht, ist ein Verdienst vieler treuer Mitglieder. So konnten die Vorsitzenden Roland Kraus und Klaus Scheller einer Vielzahl an Mitgliedern das BLSV-Ehrenzeichen überreichen. (goge)

