Vereine: Kaum noch Freiwillige für Ehrenämter

Immer mehr Vereine kämpfen um ihr Überleben. Zuletzt hatten vor allem die Gartler im Landkreis Probleme. Wie Verantwortliche die Situation einschätzen.

Von Tom Trilges

Vereine im Landkreis haben zunehmend Probleme, Posten zu besetzen. In den vergangenen Monaten kämpften vor allem Gartler um das Überleben. So drohte dem Dasinger Gartenbauverein kürzlich das Aus. In letzter Sekunde fanden sich noch einige Mitglieder, die vakante Positionen im Vorstand übernahmen; die Vorsitzende Lucia Martin wollte ohnehin im Amt bleiben. Immer noch suchen die Gartler aber einen Gerätewart.

Ehrenamt: Immer weniger übernehmen Verantwortung

„Es ist wohl ein gesellschaftliches Problem. Fast niemand möchte unentgeltlich Zeit für andere Menschen investieren. Vor allem fehlt der Nachwuchs“, sagt die Vorsitzende. „In unserem Fall ist es so, dass viele danach rufen, dass man mehr für die Natur tun sollte. Aber wenn es daran geht, Verantwortung zu übernehmen, sagen einem die selben Leute, sie hätten überhaupt keine Zeit sich einzubringen.“

Martin sieht nur eine Möglichkeit, Freiwillige zu gewinnen: „Man muss einfach alle Veranstaltungen publik machen, die man ausrichtet, um Aufmerksamkeit zu erzielen.“ Am ehesten finde der Verein neue Interessenten über die Familien und Bekannten der Mitglieder. Martin zeigt sich zwar froh, dass es diesmal noch funktioniert hat den Vorstand zu besetzen, fürchtet jedoch, dass der Trend anhält.

Offene Posten im Vorstand: Kissinger Gartler vor Auflösung?

Noch kritischer ist die Situation bei den Kissinger Gartlern. Das Durchschnittsalter der Vereinsmitglieder beträgt 73 Jahre, der Vorsitzende Wilfried Gilch legt sein Amt nach 36 Jahren nieder. „Aktuell ist völlig unklar, wie und ob es weitergeht“, sagt der 77-Jährige. „Wir sind vor allem noch auf der Suche nach einem Ersten und einem Zweiten Vorsitzenden.“

Gilch bleibt aber optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass wir schon jemanden finden werden. Es sind gerade erst zwei jüngere Mitglieder in den Verein eingetreten, das macht Hoffnung.“ Trotzdem beobachtet er, dass es für Vereine generell immer schwerer werde, Nachwuchs zu gewinnen: „Die junge Generation nimmt zwar Veranstaltungen wahr, möchte sich aber häufig nicht fest an einen Verein binden und in der Verantwortung stehen.“ Eines der Hauptprobleme sei, dass man als Vorstandsmitglied eines Vereins regelmäßig und zu bestimmten Terminen Zeit finden müsse.

Vorsitzender hört auf: Auch Kissinger Sport Club mit Schwierigkeiten

Personelle Schwierigkeiten hat aktuell auch der Kissinger Sport Club (KSC). Der Vorsitzende Robert Kronester signalisierte Ende vergangenen Jahres, dass er künftig das Amt des Schatzmeisters übernehmen wolle. Seine Position wiederum übernimmt die bisherige Stellvertreterin Marion Lang. Allerdings erklärte sich bislang niemand bereit, zusätzlich in den Vorstand aufrücken. Deshalb änderte sich an der bestehenden Besetzung vorerst nichts.

In diesem Monat stehen allerdings Neuwahlen für den Vorstand an. Robert Kornester hat ausgeschlossen über diesen Termin hinaus als Vereinsvorsitzender zur Verfügung zu stehen.

