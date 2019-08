12:06 Uhr

Verhinderter Rollerdieb richtet Schaden an

Die Polizei fahndet nach einem verhinderten Rollerdieb in Mering.

Das Fahrzeug war am Meringer Bahnhof abgestellt. Wer hat etwas beobachtet?

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch versucht, einen am Bahnhof Mering abgestellten Roller zu stehlen. Zwar scheiterte er an der Diebstahlsicherung, beschädigte jedoch das Zündschloss, die Front- und Seitenverkleidung sowie den Tachometer. Zudem entwendete das Versicherungskennzeichen. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen.

