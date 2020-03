vor 36 Min.

Verkehrskonzept: Aus einem Kasperltheater wird ein Drama

Plus In Mering ist das Verkehrskonzept für das Schulzentrum gestoppt worden. Wenn die finanzielle Lage der Gemeinde so dramatisch ist, sind andere Projekte in Gefahr.

Von Eva Weizenegger

Schulleiter Josef Maisch hatte die verkorkste Sitzung zum Verkehrskonzept für das Schulzentrum in Mering als „Kasperltheater“ bezeichnet und sich anschließend für diese unbedachte Äußerung entschuldigt. Ein demokratisch gewähltes Gremium so zu betiteln, steht einem Schulleiter auch nicht zu.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Doch geht es um ein neues Verkehrskonzept für die verheerende Situation am Meringer Schulzentrum, ist man sehr wohl dazu versucht, das ganze als Drama zu bezeichnen, das Wort Komödie wäre zu verharmlosend. Mering soll keine Luftschlösser bauen Wie kommt Bürgermeister Hans-Dieter Kandler eigentlich dazu, ohne vorher mit dem Marktgemeinderat darüber zu reden, diesen Beschluss nicht durchzuführen? Er sagt, dass ihm erst jetzt mit Vorlage des Haushaltsentwurfs klar wurde, dass mehr als 1,7 Millionen Euro in der Kasse fehlen und das Verkehrskonzept für die Schule nicht zu bezahlen sei. Damit habe er nur die Reißleine gezogen, um weiteren Schaden von der Kommune abzuwenden. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Wenn die finanzielle Situation der Marktgemeinde aber so dramatisch ist, dass man nicht einmal so dringende Maßnahmen stemmen kann, sollte sich jeder Marktgemeinderat darüber im Klaren sein, dass ein Rathausneubau für über 20 Millionen Euro wohl ein Luftschloss bleiben wird. Lesen Sie dazu auch den Bericht: Kandler stellt Verkehrskonzept für Meringer Schulzentrum zurück

Themen folgen