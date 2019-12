10:50 Uhr

Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2052 Höhe Zillenberg

Zum wiederholten Mal ist es auf der Staatsstraße 2052 auf der Höhe von Zillenberg zu einem Unfall gekommen. Am Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr war ein Audifahrer in Richtung Odelzhausen unterwegs und wollte links nach Zillenberg abbiegen. Gleichzeitig setzte hinter ihm ein Mercedes-Fahrer zum Überholen an und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Laut Polizeibericht wurde dabei der Audifahrer leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wenige Minuten später krachte ein BMW in die Unfallstelle. Hierbei entstand, wie die Polizei berichtet, glücklicherweise kein weiterer Personenschaden, sondern nur leichter Sachschaden. Die Staatsstraße 2052 war kurzzeitig gesperrt.

Themen folgen