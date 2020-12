vor 37 Min.

Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer auf der B2 bei Merching

Auf der B2 bei Merching gab es am Mittwoch einen schweren Unfall.

Eine Tote, ein Schwerst- und ein Leichtverletzter - so liest sich die verheerende Bilanz eines Unfalls in Merching. Er ist am Mittwochnachmittag auf der B2 passiert.

Einen Unfall mit einer Toten und einem Schwerstverletzten meldet die Polizei aus Merching. Das Unglück ereignete sich am Nachmittag auf der B2, dabei wurde eine der Personen eingeklemmt.

Nach Angaben der Polizei sind derzeit auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, wenn neue Erkenntnisse die Redaktion erreichen. (pos)

