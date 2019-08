Verkehrsverein dreht beim Volksfest an den Stellschrauben

Warum es wichtig ist, dass die Veranstalter auf die Kritik aus dem vergangenen Jahr reagieren.

Die Friedberger brauchen in diesem Jahr gute Kondition beim Feiern. Erst tauchten sie zehn Tage lang in die Friedberger Zeit, jetzt stehen weitere zehn Tage Volksfest auf dem Programm. Auch wenn die Organisatoren vom Verkehrsverein zuversichtlich sind, die gute Stimmung des Altstadtfestes fortführen zu können, so haben sie doch ein schwieriges Umfeld: Bekanntlich kann man jeden Euro nur einmal ausgeben, und die Friedberger Zeit dürfte bei manchem schon ein Loch in den Geldbeutel gebrannt haben.

Umso wichtiger ist, dass die Verantwortlichen auf die Kritik vom vergangenen Jahr reagiert haben. 13 Tage waren im Urteil vieler Schausteller zu viel, eine gleich gebliebene Besucherzahl verteilte sich einfach auf einen längeren Zeitraum. Auch die Musikauswahl im Festzelt stieß nicht auf ungeteilte Zustimmung. Zu modern und zu laut war der Sound im Urteil vieler Gäste.

Jetzt wird also an den Stellschrauber gedreht. Am modernen Volksfest festhalten, aber die Tradition nicht aus den Augen verlieren – das ist der selbst formulierte Anspruch des Verkehrsvereins. Es ist zu hoffen, dass dieser Spagat gelingt. Denn ohne das Volksfest wäre Friedberg ein großes Stück ärmer.

Lesen Sie dazu den Bericht Das Feiern geht in Friedberg weiter

Themen Folgen