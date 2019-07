Verlängerung der Linie 6: Diese Möglichkeiten gibt es

Plus Der Friedberger Bauausschuss gibt eine Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der Linie 6 in Auftrag. Bei den zwei Trassenführungen gibt es schon einen Favoriten.

Mit der Straßenbahn von der bisherigen Endhaltestelle Friedberg-West in wenigen Minuten zum Schulzentrum: Wie das künftig funktionieren könnte, soll eine Machbarkeitsstudie untersuchen, die der Bauausschuss des Stadtrats einstimmig in Auftrag gegeben hat. Für eine Verlängerung der Linie 6 stellten Walter Casazza und Robert Underberg von den Augsburger Stadtwerken zwei mögliche Varianten vor.

Favorit ist die kürzere, zweigleisige Trasse mit knapp 2,5 Kilometern. Sie würde vom P&R-Platz in Friedberg-West über Stationen an der Hans-Seemüller-Straße und am Schloss zum Schulzentrum führen. Auf dem Volksfestplatz gäbe es eine Wendeschleife, sodass die Passagiere in beide Richtungen fahren können.

Einmal rund um die Friedberger Innenstadt

Die zweite Möglichkeit wäre eine eingleisige Schleife im Uhrzeigersinn über die Augsburger Straße, Bahnhof, Ludwigstraße, Festplatz und Schloss. Die Fahrzeit von Friedberg-West bis zur Ludwigstraße würde zwölf Minuten betragen.

Nachteile dieser Variante sind die doppelte Zahl von Gleiskilometern und die Notwendigkeit eines parallelen Busverkehrs für die Fahrt in Gegenrichtung. „Außerdem ist bei dieser Lösung die Förderfähigkeit fraglich“, gab Robert Underberg zu bedenken, der bei den Augsburger Stadtwerken den Bereich Mobilitätsentwicklung leitet.

Friedberg stellt 70.000 Euro für Studie bereit

Ob überhaupt eine der beiden Linienführungen technisch realisierbar ist, soll jetzt eine Studie klären, deren Kosten noch nicht bekannt sind. Im städtischen Haushalt sind dafür aber bis zu 70.000 Euro eingestellt. Bei der Planung müsse auch die neue Augsburger Ostumgehung mit bedacht werden, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Casazza.

Er sieht Potenzial für eine Verlängerung der Linie 6, „weil Verkehrsströme nicht an Gemarkungsgrenzen enden“. Zur Paartalbahn gebe es keine Konkurrenz, denn diese sei als schnelle Verbindung gedacht, die Tram erschließe dagegen ganze (Wohn-)Gebiete.

„Das wäre ein Gewinn für Friedberg“, sagte Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) auch im Hinblick auf die städtebauliche Entwicklung. „Wir müssen jetzt vernünftige Grundlagen für die nächste Generation schaffen.“ Auch Roland Fuchs (SPD) sprach von einer akzeptablen Lösung und plädierte dafür, beide Varianten näher zu untersuchen.

Grüne sprechen von Science Fiction

Dagegen zeigte sich Claudia Eser-Schuberth (Grüne) skeptisch und sprach von Science-Fiction-Vorstellungen. Lieber solle man sich um aktuelle Verkehrsprojekte kümmern, denn die Stadt Königsbrunn habe Jahrzehnte gebraucht, um mit der Linie 3 eine direkte Verbindung nach Augsburg zu bekommen.

Die Friedberger hoffen, dass eine Verlängerung der Sechser nicht so lange dauern wird. Die voraussichtliche Bauzeit, falls Kurvenradien und Steigungen zu bewältigen sind, dürfte etwa zwei Jahre betragen. Über Fördermittel durch das Land Bayern oder den Bund konnten die Vertreter der Stadtwerke keine konkreten Aussagen machen; in der Vergangenheit lag die Höhe der Zuschüsse zwischen 55 und 85 Prozent.

Den Friedbergern ein Dorn im Auge

Die im Dezember 2011 eröffnete Straßenbahnlinie 6 sehen die Stadtwerke Augsburg als Erfolg. Dass die Endhaltestelle sich auf der grünen Wiese befindet, ist den Friedbergern von jeher ein Dorn im Auge. Denn Passagiere müssen in den Bus umsteigen, um nach Friedberg zu kommen. „Das machen viele Fahrgäste nicht gern“, stellte Casazza fest.

Die vom Bauausschuss befürwortete Planung bezeichnete er als spannende Aufgabe in einer historischen Stadt, für die man auch unkonventionelle Lösungen in Betracht ziehen müsse. Trotzdem dürfte die Eser-Schuberth ins Gespräch gebrachte Seilbahn wohl keine Chance auf Verwirklichung haben.

