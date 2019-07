vor 50 Min.

Verletzte in Friedberg wegen missachteter Vorfahrt

Die Vorfahrt missachtet hat am Montagmorgen eine 58-jährige Autofahrerin in Friedberg.

Eine Autofahrerin hat in Friedberg-Harthausen die Vorfahrt missachtet. Dadurch kam es zu einem Unfall, bei der sich die Beifahrerin des anderen Wagens verletzte.

Zuletzt hat eine 58-Jährige die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet und so einen Unfall verursacht. Sie bog mit ihrem Mazda in Friedberg-Harthausen von der Dasinger Straße her kommend in die Ringstraße ein. Ein 62-Jähriger, der mit seinem Mercedes auf der Ringstraße unterwegs war, hätte Vorfahrt gehabt.

Sachschaden und eine Verletzte bei Unfall in Friedberg

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge am Montagmorgen gegen 10 Uhr wurde die 63-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Der Rettungsdienst fuhr sie zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Friedberg. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. (tril)

Themen Folgen