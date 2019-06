vor 44 Min.

Verletzte und Totalschaden bei Unfall in Merching

Bei einem schweren Autounfall sind in Merching zwei Fahrer verletzt worden.

Nach einem Zusammenprall in Merching müssen zwei Autofahrer ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Ein Mann hatte ein Stoppschild missachtet.

Schwerer Verkehrsunfall in Merching: Mittwochfrüh missachtete der Fahrer eines Skoda die Vorfahrt eines Audis. Beide Beteiligten wurden verletzt, an den Autos entstand Totalschaden.

Autofahrer hält in Merching nicht an und verursacht schweren Unfall

Ein 51-jähriger Königsbrunner war im Berufsverkehr mit seinem Skoda Fabia auf der Ortsverbindungsstraße vom Mandichosee Richtung Merching unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 48-jährige aus Schmiechen mit ihrem Audi Q5 von Unterbergen Richtung Mering. An der Kreuzung Kreisstraße AIC12 missachtete der Skoda die Stoppstelle und krachte gegen die Front und linke Seite des von rechts kommenden SUV. An beiden Autos wurden sämtliche Airbags ausgelöst und sie schleuderten durch die Wucht des Zusammenstoßes in ein angrenzendes Weizenfeld.

Die Geschwindigkeit war für den Audi auf der AIC 12 auf 70 Km/h begrenzt. Dies dürfte ausschlaggebend dafür sein, dass die beiden Fahrer bei dem Unfall nur leichter verletzt wurden. Sie mussten jedoch in Krankenhäuser eingeliefert werden. An den Autos und der Flur entstanden rund 60000 Euro Gesamtschaden, die Pkw wurden abgeschleppt. (tril)

Themen Folgen