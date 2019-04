vor 11 Min.

Verliert Friedberg seine Sozialstation?

Zwischen dem Sparkassenpavillon und der BK-Tankstelle in Friedberg-West bietet sich eine ausreichend große Baulücke für die neue Einsatzzentrale der Sozialstation. Doch bei dem Grundstück gibt es ein Problem.

Die Trägervereine drängen auf eine rasche Entscheidung über den Neubau in Friedberg-West. In Hochzoll bietet sich eine Alternative.

Von Thomas Goßner

500 Patienten, 90 Mitarbeiter und zwei Standorte für Verwaltung und Einsatzzentrale – die Sozialstation für Hochzoll, Friedberg und Umgebung kämpft mit schlechten Rahmenbedingungen in einem ohnehin wirtschaftlich schwierigen Bereich. Die Verantwortlichen machen darum nun Druck für einen Neubau, der ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld bieten und mitten im Zuständigkeitsbereich liegen soll.

Mit der Fusion der beiden Sozialstationen von Friedberg und Hochzoll im Jahr 2013 sollte die Zukunft der beiden Einrichtungen dauerhaft gesichert werden. Jede für sich war damals zu klein, um finanziell über die Runden zu kommen.

Für Friedberg die richtige Entscheidung

Der Zusammenschluss brachte nicht nur eine wirtschaftliche Größenordnung mit sich, sondern auch eine Verschlankung der Verwaltung. „Es war die richtige Entscheidung“, sagt Wolfgang Rockelmann, der als Vorsitzender der Bürgerstiftung Sozialstation Friedberg einen der Gesellschafter vertritt.

Sein Partner auf Hochzoller Seite ist Wolfgang Asam, Vorsitzender des Vereins Soziale Dienste in den Pfarreien Heilig Geist und Zwölf Apostel. Auch er ist überzeugt: „Unsere Betriebsgröße lässt einen optimistischen Blick in die Zukunft zu.“ Beim Personal und bei der Versorgung der Patienten könne man nun ganz anders agieren.

Alles andere als ideal sind jedoch die räumlichen Bedingungen. Gudrun Jansen ist Geschäftsführerin der gemeinsamen Sozialstation und pendelt zwischen beiden Standorten in Friedberg und Hochzoll. Schon das kostet Zeit und Energie, zusätzlich fehlt es inzwischen aber auch überall an Platz.

Friedberger Immobilie muss geräumt werden

Im Sozialzentrum an der Hermann-Löns-Straße steht gerade noch ein Schwesternzimmer zur Verfügung, von dem aus das Pflegepersonal auf Patiententour geht. Ohnehin muss die Immobilie auf mittlere Sicht geräumt werden. Der Landkreis hat sich bekanntlich das städtische Erbpacht-Grundstück gesichert, um dort irgendwann nach 2027 ein neues Krankenhaus zu bauen.

Auch die Räume an der Augsburger Watzmannstraße genügen den Bedürfnissen mehr. Sie liegen im zweiten Stock, sind weder behindertengerecht noch ausreichend groß. „Wir haben kein Büro, in das man sich zu Beratungsgesprächen zurückziehen kann“, berichtet Gudrun Jansen. Sie findet: „Wir müssen uns öffnen, damit die Leute sehen, wo die Sozialstation ist.“ Zudem sind Parkplätze in dem eng bebauten Viertel Mangelware.

Teure Grundstückspreise in Friedberg-West

Wolfgang Rockelmann und Wolfgang Asam haben darum einen neuen Standort für die Zentrale ins Auge gefasst, der ausreichend Platz für einen Neubau und einigermaßen kurze Wege zu den Patienten bietet. Er liegt zwischen dem Sparkassenpavillon und der BK-Tankstelle in Friedberg-West und ließe sich – weil juristisch als Baulücke zu betrachten – auch einigermaßen rasch bebauen.

Der einzige Haken daran: Das Grundstück gehört der Stadtsparkasse Augsburg, und die ist an einer wirtschaftlichen Verwertung interessiert. Einen Quadratmeterpreis von über 500 Euro, wie er in Friedberg-West bezahlt wird, kann sich jedoch die Sozialstation wiederum nicht leisten.

Wie sind die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen? Mit dieser Frage hat sich auch der Planungs- und Umweltausschuss des Friedberger Stadtrats bereits beschäftigt. Er zeigte sich grundsätzlich bereit, der Sparkasse durch eine Bebauung im Westen des Grundstücks – wo jetzt die Grünanlagen sind – einen finanziellen Ausgleich zu schaffen.

Stadtrat gibt Plangutachten in Auftrag

In welcher Weise dies möglich ist, dazu sollen mehrere Architekturbüros mit Plangutachten beauftragt werden. Allerdings hält die Stadt auch an der Empfehlung aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) fest, das einen grünen Mittelpunkt für den Stadtteil vorschlägt (wir berichteten).

Weil sich ein Bebauungsplanverfahren für diesen Bereich hinziehen dürfte, könnte der Neubau der Sozialstation bereits im Vorgriff behandelt und genehmigt werden. Denn Wolfgang Asam vom Verein Soziale Dienste in den Pfarreien Heilig Geist und Zwölf Apostel drängt auf eine rasche Entscheidung bis spätestens Anfang 2020: „Wir müssen in der Watzmannstraße raus.“

Er sieht auf dem Sparkassen-Grundstück den idealen Standort für die neue Sozialstation. Wenn Friedberg-West nicht klappe, werde man Alternativen suchen, kündigt er an und hat bereits eine Lösung im Sinn. Ohnehin müsse das Pfarrzentrum Zwölf Apostel saniert werden. „Dort können wir in einem zukunftsorientierten Konzept eine flexible Nutzung organisieren“, ist Asam überzeugt. So ließen sich neben der Verwaltung und der Einsatzzentrale für die ambulanten Dienste auch Betreutes Wohnen, Kurzzeit- und Tagespflege einrichten.

Aus Friedberger Sicht schade

Ein Standort, der weiter im Osten liegt als die Baulücke der Sparkasse, hält Asam jedenfalls bei den Mitgliedern seines Vereins nicht für vermittelbar. Wolfgang Rockelmann von der Bürgerstiftung hingegen findet den Umzug an den Zwölf-Apostel-Platz aus Friedberger Sicht schade. Und Geschäftsführerin Gudrun Jansen betont: „Wir müssen handeln. Uns geht viel Kraft und Energie verloren.“

