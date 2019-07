vor 36 Min.

Verlorener Karabinerhaken beschädigt Stoßstange

Die Polizei sucht einen Lkw-Fahrer, der am Montag zwischen Friedberg und Kissing einen stählernen Karabinerhaken verloren hat.

2500 Euro Schaden meldet die Polizei von einem Vorfall, der sich am Montag gegen 14.30 Uhr auf der B2 zwischen Friedberg und Kissing ereignete.

Dort war eine Frau mit ihrem Mercedes in Richtung Süden unterwegs. Vor ihr fuhr ein Lkw mit Anhänger, der Holz geladen hatte. Plötzlich fiel von der Ladung des Lkw ein stählerner Karabinerhaken zur Ladungsbefestigung herab und schlug in die vordere Stoßstange des Mercedes ein. Der Lkw fuhr unvermindert weiter. Die Geschädigte konnte an dem Lkw bzw. dessen Anhänger kein Kennzeichenschild erkennen. Hinweise zur Identifizierung des Lkw nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

