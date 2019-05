vor 19 Min.

Verstärkung für den Meringer Jugendtreff

Vanessa Lhalhe gibt Nachhilfeunterricht und kocht mit den Jugendlichen. Zudem hat das Team einiges geplant.

Von Heike Scherer

Der Jugendtreff in Mering hat eine neue Mitarbeiterin. Zwei Monate ist die 28-jährige Vanessa Lhalhe aus der Region Schwabmünchen bereits im Einsatz. Ihr gefalle ihre Aufgabe, dort im offenen Betrieb die Jugendlichen zu betreuen und mit ihnen Aktivitäten zu unternehmen. Für die Pfingstferien plant sie mit Leiterin Nathalie Gronau ein Zeltlager am Forggensee, zu dem ab sofort die Anmeldungen entgegengenommen werden.

Vanessa Lhalhe studierte Lehramt für Mittelschule in den Fächern Deutsch als Zweitsprache, Biologie, Mathe und Sport. Sie war nach Abschluss ihres Studiums zwei Jahre bei der Einrichtung BIB in Augsburg als Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache tätig. Die Mutter eines einjährigen Sohnes arbeitete zudem nach ihrem Erziehungsurlaub über einen Zeitraum von sechs Monaten an der Mittelschule in Fischach als pädagogische Mitarbeiterin in der Mittags- und Freizeitbetreuung.

Auch bei Bewerbungsschreiben bietet sie ihre Hilfe an

Sie freut sich, dass es inzwischen mit ihrer Bewerbung in Mering geklappt hat. „Eigentlich hatte ich mich für eine andere Stelle beworben, aber der Jugendtreff ist noch viel besser“, schwärmt sie. Lhalhe gibt, wenn nötig, Nachhilfeunterricht, kocht mit den Jugendlichen im Wechsel mit Nathalie Gronau jeden Mittwoch gesunde, vegetarische Gerichte. Sie bietet zudem bei Bewerbungsschreiben ihre Hilfe an. In den Osterferien war sie bereits bei den Aktionstagen in Augsburg dabei. Der dritte Ausflug führte die Truppe zum Schwarzlicht-Minigolf nach Gersthofen, wo sie mit 3-D-Brillen auf der Nase spielen mussten.

In den Pfingstferien ist vom 12. bis 16. Juni ein fünftägiges Zeltlager mit viel Action am Forggensee auf dem Zeltplatz an der Mangmühle bei Roßhaupten geplant (siehe Infokasten). Es gibt Spiele im Freien, eine Nachtwanderung, die Workshops Stand-Up-Paddling, Tanzen und Basteln. Außerdem wird die Gruppe eine Wanderung und eine Schifffahrt über den See unternehmen, und es besteht die Möglichkeit, im See zu baden.

Programm verspricht Erholung von der anstrengenden Schulzeit

Das Programm verspricht nicht nur Erholung von der anstrengenden Schulzeit, sondern auch echtes Lagerfeuer-Feeling und jede Menge Spaß. Gekocht wird gemeinsam mit einem Mitglied des Jugendparlaments, das bereits sehr viel Erfahrung hat.

Außerdem plant das Team des Jugendtreffs eine Quali-Vorbereitung, die am 18. und 19. Juni, bei Bedarf auch noch am 21. Juni in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch stattfinden soll. Anmeldungen hierzu werden ebenfalls über E-Mail oder persönlich entgegengenommen.

Montags und dienstags von 13.15 bis 18.30 Uhr, mittwochs von 14 bis 19.15 Uhr, donnerstags von 14.30 bis 20.30 Uhr, freitags von 15 bis 22 Uhr. Am Dienstag und Donnerstag erteilt Fabian Wölfle von 16.30 bis 18.30 Uhr Nachhilfeunterricht.

Öffnungszeiten An folgenden Tagen hat der Jugendtreff in Mering geöffnet: Montags und dienstags von 13.15 bis 18.30 Uhr, mittwochs von 14 bis 19.15 Uhr, donnerstags von 14.30 bis 20.30 Uhr, freitags von 15 bis 22 Uhr. Am Dienstag und Donnerstag erteilt Fabian Wölfle von 16.30 bis 18.30 Uhr Nachhilfeunterricht.



An folgenden Tagen hat der Jugendtreff in Mering geöffnet: Montags und dienstags von 13.15 bis 18.30 Uhr, mittwochs von 14 bis 19.15 Uhr, donnerstags von 14.30 bis 20.30 Uhr, freitags von 15 bis 22 Uhr. Am Dienstag und Donnerstag erteilt Fabian Wölfle von 16.30 bis 18.30 Uhr Nachhilfeunterricht. Zeltlager Die Anreise erfolgt mit einem Bus am Mittwoch um 14 Uhr, die Rückkehr ist für Sonntag um 16 Uhr vorgesehen. Die Kosten der Freizeit betragen 130 Euro, Es können sich maximal 25 Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren bis 29. Mai unter jugendtreff-mering@kjf-kjh.de oder persönlich im Jugendtreff Mering in der Bouttevillestraße 23 a anmelden. Die Kosten sind nachmittags in einem Umschlag abzugeben. Rückfragen werden unter der Telefonnummer 08233/4103 beantwortet.



Themen Folgen