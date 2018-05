02.05.2018

Verstärkung im St. Afra Hospiz

Die Hospizarbeit steht vor immer größer werdenden Herausforderungen. Dieser Entwicklung trägt das St. Afra Hospiz im Caritasverband für den Landkreis Aichach-Friedberg Rechnung und vergrößert nun sein Koordinationsteam.

Seit März verstärkt Angelika Plößl die Leitungsebene und ist als Koordinatorin für die Hospizgruppe Mering verantwortlich. In den vergangenen zweieinhalb Jahren wurde diese Gruppe von Christine Schwarz-Marinkovic zusätzlich zur Friedberger Gruppe geleitet. Die dritte Gruppe in Aichach wird von Manuela Lang zusammen mit Christine Neukäufer koordiniert. Letztere hat zudem die Gesamtkoordination des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes. Plößl freut sich auf ihre neue Aufgabe und kann dabei auf einen reichen Erfahrungsschatz zugreifen. Die 55-Jährige ist examinierte Krankenschwester und Palliative-Care-Fachkraft mit Berufserfahrung im klinischen und ambulanten Bereich. Zuletzt war sie 18 Jahre im ambulanten Hospiz und Palliativdienst des St. Vinzenz Hospizes Augsburg tätig, davon zwölf Jahre als leitende Koordinatorin.

Mit etwa 500 Kontakten in der Hospizarbeit und in der ambulanten Palliativversorgung unterstützte das St. Afra Hospiz im vorigen Jahr in etwa die Hälfte aller Sterbenden im Landkreis auf ihrem letzten Lebensweg. Neben dem medizinisch ausgebildeten Team für die palliative Versorgung sind zur Begleitung Schwerkranker und Sterbender landkreisweit in den drei Gruppen rund hundert gut ausgebildete ehrenamtliche Hospizbegleiter im Einsatz. Plößl ist unter Telefon 08233/7390039 erreichbar. (jojo)