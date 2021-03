vor 50 Min.

Versuchte Entführung in Mering? Unbekannter packt Mädchen am Arm

Unbekannte haben ein Mädchen in Mering am Arm gepackt und aufgefordert, mitzukommen. Die Polizei fahndet nach den mutmaßlichen Tätern.

Ein Unbekannter packt am Sonntagabend in Mering ein Mädchen am Arm und forderte sie auf, mitzukommen. Die Grundschülerin reißt sich los, die Kripo ermittelt.

Zu einem Zwischenfall ist es am Sonntagabend in Mering gekommen. Unbekannte haben laut Polizei wohl versucht, ein Mädchen zu entführen. Laut Aussagen der Grundschülerin wurde sie gegen 19 Uhr von einem Mann in der Wiesenstrasse/Ecke Färbergasse am Arm gepackt.

Mädchen in Mering versucht zu entführen? Kriminalpolizei ermittelt

Dieser forderte sie auf, mitzukommen. Das Mädchen konnte sich losreißen, woraufhin der Unbekannte zusammen mit einem weiteren Mann in einem Auto flüchtete.

Michael Jakob, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, bestätigte den Vorfall auf Nachfrage: "Weitere Details sind derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt." (sry-)

