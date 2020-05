11:13 Uhr

Versuchter Autodiebstahl in Friedberg

Ein Unbekannter drang am Mittwoch in ein in Friedberg geparktes Auto ein und wollte damit wohl davonfahren. Dabei ist er jedoch gescheitert.

Ein Unbekannter drang am Mittwoch in ein in Friedberg geparktes Auto ein und wollte damit wohl davonfahren. Dabei ist er jedoch gescheitert.

Ein Unbekannter ist am Mittwochmittag am Versuch gescheitert, ein Auto zu stehlen. Den weißen VW hatte eine Frau im östlichen Bereich der Engelschalkstraße in Friedberg abgestellt. Der Täter hatte das Auto der 56-Jährigen aufgebrochen dort die Innenverkleidung unterhalb des Lenkrades entfernt. Aufgrund dieser Spurenlage geht die Polizei Friedberg davon aus, dass der Täter versucht hat, den hochwertigen VW zu stehlen und dafür die Sicherungseinrichtungen überwinden wollte.

Versuchter Autodiebstahl in Friedberg: Polizei sucht nach Zeugen

Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen