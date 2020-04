vor 2 Min.

Versuchter Einbruch in Dasinger Kindergarten

In Dasing versuchte ein Unbekannter laut Polizei in einen Kindergarten einzubrechen.

Ein Unbekannter versuchte in den Kindergarten in der Unterzeller Straße in Dasing einzudringen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag hatte er versucht, sich gewaltsam Eintritt zu verschaffen, war jedoch gescheitert. Dadurch entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

