12:30 Uhr

Versuchter Einbruch in Friedberg-Haberskirch: Zeugen gesucht

In Friedberg-Haberskirch versuchte ein Unbekannter, in ein Gartenhaus einzubrechen. Dabei beschädigte er jedoch "nur" das Haus und einen Zaun.

In Friedberg-Haberskirch versuchte ein Unbekannter, in ein Gartenhaus einzubrechen. Dabei beschädigte er jedoch "nur" das Haus und einen Zaun.

Einen versuchten Einbruch in ein Gartenhaus meldet die Polizei Friedberg aus Friedberg-Haberskirch. Der Täter hat zwischen Montagabend und Dienstagvormittag versucht, in das Gartenhaus in der St. Stefan-Straße einzudringen. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Versuchter Einbruch in Friedberg-Haberskirch: Polizei sucht nach Zeugen

Zudem beschädigte der Täter noch beim Überklettern den Gartenzaun des Nachbargrundstückes. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen