12:30 Uhr

Versuchter Einbruch in Friedberger Autohaus

Ein Unbekannter versuchte, in ein Friedberger Autohaus einzubrechen. Stehlen konnte er dabei jedoch nichts.

Ein Unbekannter versuchte zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen in ein Friedberger Autohaus in der Engelschalkstraße einzudringen. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Friedberger Autohaus: Täter kommt nicht hinein

Da der Täter sich jedoch keinen Zutritt verschaffen konnte, wurde auch nichts gestohlen. (pos)

