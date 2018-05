vor 46 Min.

Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Vergeblich versuchte ein Unbekannter, die Türe eines Wohnhauses in Mering-S. Afra aufzuhebeln.

Der Täter richtete nur Sachschaden an.

Ein noch unbekannter Täter versuchte, in ein Wohnhaus im Willi-Erlbeck-Ring in Mering-St. Afra einzubrechen. Der Täter scheitere jedoch mit seinem Vorhaben, die Haustüre aufzuhebeln. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710.

