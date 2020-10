06:00 Uhr

Verwaltung, Jugendraum und mehr: Was das neue Rathaus bietet

Plus Wegen Corona verzichtet Eurasburg auf einen Tag der offenen Tür im neuen Rathaus. Der soll aber nachgeholt werden. Was die Bürger dann alles vorfinden.

Von Ines Schmitt

Schulstraße 4 - so lautet ab sofort die neue Adresse der Gemeindeverwaltung Eurasburg. Vom Spatenstich im Herbst 2018 bis zur Einweihung 2020 sind zwei arbeitsreiche Jahre vergangen. Entstanden ist ein moderner Neubau, der auch weitere Funktionen beinhaltet.

„Wir hätten uns heute gerne eine Einweihung mit einem schönen Tag der offenen Tür für unsere Bürger gewünscht“ stellte Bürgermeister Paul Reithmeir enttäuscht fest. Aber aufgrund der aktuell gültigen Corona-Auflagen sei dies einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht umsetzbar gewesen. Und so waren zur Einweihungsfeierstunde am Sonntagnachmittag nur der Architekt Josef Obeser sowie die Gemeinderatsmitglieder und Vertreter des Pfarrgemeinderates geladen.

Im alten Gebäude fehlt es an Platz

Vor gut zehn Jahren hat die Gemeinde das Grundstück in der Schulstraße mit der ehemaligen alten Schule von der Diözese erworben. Im Jahr 2015 fasste der Gemeinderat dann den Beschluss für einen Neubau von Rathaus, Ärztehaus und zwei Wohneinheiten. Der Kindergarten, in dessen Gebäude die Gemeindeverwaltung bisher untergebracht war, brauchte mehr Platz, und auch die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten für die Gemeinde waren zunehmend zu klein.

Bei Baubeginn im September 2018 konnte man es sich noch schwer vorstellen, dass auf dem Gelände an der alten Eurasburger Schule ein modernes Rathaus entsteht. Bild: Ines Schmitt

Nach erfolgter Ausschreibung erhielt das Architekturbüro Josef Obeser im November 2016 für den Entwurf eines Gemeinschaftshauses den Zuschlag, und es konnte in die weitere Planung gehen. Entstanden ist nun ein moderner, Bau mit 22 Tiefgaragenstellplätzen, Rathaus, Sitzungssaal, Pfarrverwaltung und einem Raum für die Jugend.

Insgesamt stehen 1342 Quadratmeter Nutzfläche (inklusive Tiefgarage) und 5460 Kubikmeter umbauter Raum zur Verfügung. Gekostet hat dies ohne Planungskosten insgesamt 1,77 Millionen Euro. Eine Summe, die aber trotz eines Mehraufwandes beim Bodenaustausch und den etwas umfangreicheren Pflasterarbeiten im Außenbereich noch erheblich unter der ursprünglichen Kostenschätzung von 1,86 Millionen geblieben ist. Grund hierfür ist sicherlich das gute Wirtschaften der Gemeinde und die sehr gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Firmen, Handwerkern und Nachbarn, die Bürgermeister Paul Reithmeir in seiner Ansprache lobend hervorhob.

Unter Einhaltung aller Corona-Hygieneregeln bekam das neue Rathaus von Pfarrer Martin Schnirch rechts seinen Segen. Dies freute Bürgermeister Paul Reithmeir links und Kirchenpfleger Rudolf Walleczek Mitte. Bild: Ines Schmitt

Auch wenn der eigentliche Akt der Segnung des Gebäudes aufgrund der Corona Vorschriften etwas spärlicher ausfallen musste, so sprach Pfarrer Martin Schnirch den Segen für das Haus und die Menschen, die darin ein- und ausgehen, umso herzlicher.

In Eurasburg helfen alle zusammen

Bürgermeister Reitmeir und Architekt Obeser lobten die sehr gute Zusammenarbeit miteinander und stellten den fleißigen Einsatz von Olivia Strasser und den Bauhofmitarbeitern - nicht nur beim Umzug in die neuen Räumlichkeiten - heraus.

Nach Auskunft von Bürgermeister Paul Reithmeir wird der ursprünglich angedachte Bau des Ärztehauses und zweier Wohneinheiten nun etwas zurückgestellt. Denn in nächster Zukunft müssen in der Gemeinde andere wichtige Projekte gestemmt werden. So ist der Anbau des Kindergartens in vollem Gange, und der Anschluss an das Friedberger Klärwerk Mittlere Paar muss im kommenden Jahr vollzogen werden.

Hellauf begeistert vom schicken, neuen Büro präsentierte Olivia Strasser ihren neuen Aktenschrank mit den vielen orangen Ordnern. Die leuchtende Farbe ist nicht nur schön anzusehen, sondern sie dient innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Dasing der einfacheren Zuordnung zu den Gemeinden. Bild: Ines Schmitt

Mit dem neuen Rathaus ist die Gemeinde aber für die Zukunft nun gut gerüstet, und auch die geladenen Gäste waren von den zweckmäßigen Räumlichkeiten sichtlich beeindruckt. Es sei alles hell, schön und praktisch eingerichtet. Sobald es die aktuelle Lage wieder zulässt, soll der Tag der offenen Tür nachgeholt werden, sodass auch die Gemeindebürger alle Räume in Augenschein nehmen können.

