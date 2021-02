vor 35 Min.

Verwechslung: "Gestohlene" Bio-Mülltonne taucht wieder auf

Diebstahl einer Biotonne in Mering: Der Fall ist aufgeklärt.

Ein Anwohner in Mering meldet der Polizei, dass seine Biotonne gestohlen wurde. Die Tonne ist nun wieder aufgetaucht, ein Diebstahl liegt nicht vor.

Ein Meringer meldet vergangene Woche der Polizei, dass seine Biotonne gestohlen wurde. Mittlerweile ist der Fall geklärt - ein Diebstahl liegt nicht vor.

Der Mann stellte seine Tonne am vergangenen Mittwoch zwischen 13.05 Uhr und 20.05 Uhr auf Höhe der Münchener Straße 70 raus. Am Abend war die 240-Liter-Biotonne, die zur Abholung an den Straßenrand gestellt worden war, verschwunden. Recherchen des Inhabers ergaben, dass das Entsorgungsunternehmen die Tonne nachweislich entleert hatte.

Vermisste Biotonne taucht wieder auf

Die Polizei ermittelte und klärte den Fall auf. Die Tonne wurde verwechselt. Ein Nachbar hatte die Biotonne bei sich stehen. Mittlerweile ist die Tonne wieder bei ihrem Eigentümer. Es lag laut Polizei keine strafbare Handlung vor. (AZ)

