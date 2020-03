vor 37 Min.

Video-Umfrage: Was die Meringer vom neuen Bürgermeister erwarten

Ein Fernsehteam hat sich im Meringer Ortszentrum umgehört, was die Bürger vom neuen Bürgermeister erwarten. Hier das Video.

Wer wird künftig im Meringer Rathaus auf dem Chefsessel sitzen? Fünf Kandidaten bewerben sich um das Bürgermeisteramt in der Marktgemeinde. Ein Fernsehteam hat sich im Ortszentrum umgehört, was der neue Bürgermeister für Qaualitäten haben soll und was die Bürger erwarten.

