Viel Bewegung bei den Amateuren

Die Einteilungen der Ligen von der Kreisliga an abwärts stehen – und sie bringen einiges an Veränderung. So beispielsweise eine neue A-Klasse.

Von Peter Kleist

Die Fußball-Saison 2018/19 wirft ihre Schatten voraus – nicht nur, weil vielerorts auch die sogenannten „Kleinen“ wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen. Auch die Klasseneinteilungen stehen und die haben einiges an Veränderungen parat. Nicht nur, dass so manches Team sich nun in einer anderen Region wiederfindet, nein, es gibt auch eine komplett neue A-Klasse – die A-Klasse Ost.

Die Spielleiter Günther Behr und Reinhold Mießl haben die Klasseneinteilung für die anstehende Saison 2018/19 bekanntgegeben und dabei sicherlich für die eine oder andere Überraschung gesorgt. In den Kreisligen Augsburg und Ost waren einige Aktionen nötig. Die Kreisliga Augsburg startet mit 15 Teams, darunter gleich fünf Neulinge: Die beiden Bezirksligaabsteiger TSV Neusäß und TSV Haunstetten sowie die Aufsteiger FC Haunstetten (KK-Süd), SSV Margertshausen (KK-NW) und Suryoye Augsburg (KK-Augsburg-Mitte). Das hatte zur Folge, dass die DJK Lechhausen in die Kreisliga Ost umgruppiert werden musste und auch der Augsburger Aufsteiger TSV Firnhaberau in den „Osten“ muss. Dass der TSV Friedberg als Meister der Kreisklasse Aichach und der TSV Burgheim (Meister KK-Neuburg) in die Kreisliga Ost kommen würden, war klar. „Wir mussten umgruppieren, sonst hätten wir in der Gruppe Augsburg 17 und in der Gruppe Ost zwölf Teams gehabt“, so Reinhold Mießl.

Wenig geändert hat sich in den Kreisklassen, in denen Teams aus dem Landkreis Aichach-Friedberg vertreten sind – beide spielen mit je 14 Mannschaften. In der Kreisklasse Aichach bleiben der Vizemeister TSV Dasing, der SV Ried und neu hinzukommt der SV Wulfertshausen als Meister der A-Klasse Aichach. In der Gruppe Augsburg-Mitte sind nach wie vor der SV Ottmaring, der Kissinger SC II, der TSV Merching vertreten – neu ist der Kreisliga-Absteiger FC Stätzling.

Wohl am meisten Bewegung herrscht in den A-Klassen – kein Wunder, durften doch in der vergangenen Saison aus jeder der sieben B-Klassen je drei Teams aufsteigen. Statt der bisherigen fünf wird es zukünftig sechs A-Klassen geben und in der „neuen“, der A-Klasse Ost, kommen nicht weniger als acht der 15 Teams aus dem Landkreis: Bachern, Rinnenthal II, Ottmaring II und die Sportfreunde Friedberg wurden aus der A-Klasse Aichach umgruppiert, neu sind die Aufsteiger TSV Friedberg II, TSV Mühlhausen und SC Eurasburg sowie der Kreisklassen-Absteiger Mering II. In der A-Klasse Aichach sind nur mehr der FC Laimering-Rieden und der Aufsteiger TSV Dasing vertreten. In den B-Klassen musste der TSV Merching II in den sauren Apfel beißen – er wurde als einziges Team aus dem Landkreis in die Gruppe Mitte eingeordnet. In der B-Klasse Aichach finden sich der SV Ried II, der SV Wulfertshausen II, der SV Mering III, der aus der Gruppe Südost - die es übrigens nicht mehr gibt - umgruppiert wurde, die Sportfreunde Friedberg II und der Neuling SC Eurasburg.

Der Saisonstart erfolgt am Wochenende 11./12. August, die Kreisliga Augsburg startet schon eine Woche früher am 4,/5. August und sie legt am 8. August auch schon den ersten Wochentagspieltag ein. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist der 10./11. November, in den 15er-Ligen der 17./18. November, die 15er-A-Klassen spielen bis zum 1./2. Dezember. In den übrigen Ligen sind die Wochenenden 17./18. und 24./25. November als Nachholspieltage vorgesehen. Am 23./24. März 2019 startet die Frühjahrsrunde, der letzte Kreisliga-Spieltag ist am 18. Mai, die Kreis- und A-Klassen spielen eine Woche länger.

