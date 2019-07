04.07.2019

Viel Musik bei der Emmausgemeinde

Evangelische Kirche in Kissing veranstaltet ihr großes Sommerfest

Auch in diesem Jahr veranstaltet die evangelische Emmausgemeinde Kissing wieder ein großes Sommerfest für Klein und Groß rund um die Emmauskirche in der Schulstraße in Kissing. Das Motto lautet: „Feiern – Genießen – Musik erleben!“

Das Fest beginnt am Samstag, 6. Juli, um 17.30 Uhr im abendlichen Biergarten mit bayerischen „Schmankerln“ und Barbetrieb. Musikalische Unterhaltung bietet ab 19 Uhr der Gospelchor EmmausVoices mit einem Auszug aus seinem schwungvollen Repertoire, ab 20 Uhr der Posaunenchor Kissing mit bayerischer Blasmusik, sowie ab 21.15 Uhr die Band Three Chords & The Truth mit Akustik-Classic-Rock im Nashville-Sound.

Am Sonntag, 7. Juli, beginnt das Fest um 10.30 Uhr mit einem fröhlichen GoFamily – Familien-Gottesdienst – mit Band. Das Motto lautet „Einmal USA und zurück“ und erzählt auf spannende Weise von einem Ausflug Martin Luthers nach Nashville, Tennessee. Im Gottesdienst werden die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Spielburg verabschiedet und gesegnet. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen vom Grill. Ab circa 13.30 Uhr: Buntes Spiel-, Bastel- und Unterhaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche auf dem Spielplatzgelände und Unterhaltung für alle. Auch die Kindertanzgruppe des KSC ist mit von der Partie. Das Fest und die Konzerte finden bei jedem Wetter statt, der Platz ist mit Zelten überdacht. Dankbar ist die Emmausgemeinde über jede mitgebrachte Kuchen-, Torten und Salatspende.

