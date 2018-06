20:01 Uhr

Viele neue Ideen für die Sommerferien in Mering

CSU-Ortsverein hat über 40 Angebote für Kinder und Jugendliche. Detektive jagen in Augsburg Mister X beim Ferienprogramm

Von Eva Weizenegger

Auch nach 44 Jahren gehen den Machern des Meringer Ferienprogramms nicht die Ideen aus. Erna Bramberger und ihr Team vom Ortsverband der CSU haben sich wieder interessante Veranstaltungen für die Sommerferien einfallen lassen. Ob für große oder kleine Kinder, ob für sportliche oder kreative Buben und Mädchen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und beim Anmeldetermin am Mittwoch, 4. Juli, ab 18.30 Uhr wird die Schlange am Papst-Johannes-Haus in Mering wieder lang sein, um die besten Plätze zu ergattern.

Über 40 Programmpunkte stehen dieses Jahr zur Auswahl. Neben den Klassikern wie der Kochkurs, der Besuch bei der Metzgerei Reich oder dem Blick hinter die Kulissen der Feuerwehr Mering, gibt es auch einige neue Angebote. Englischkurse für die Kleinsten bietet das Helen Doron Studion an. Kurs 1 für Kinder von drei bis sechs Jahren (von 10 bis 11.30 Uhr) und Kurs 2 (von 13 bis 14.30 Uhr) für Kinder von sieben bis neun Jahren findet am Donnerstag, 2. August, statt. Kurs 3 startet am Dienstag, 28. August, bis Donnerstag, 30. August, jeweils von 10 bis 12 Uhr und richtet sich an Kinder von neun bis elf Jahren. Auf eine spannende Reise begeben sich die Detektive ins BMW Museum am Dienstag, 14. August. Abfahrt ist bereits um 7.45 Uhr, Rückkehr gegen 14,45 Uhr. Der Kurs ist begrenzt auf sieben Kinder. Für kreative Kinder gibt es am Samstag, 18. August, von 10 bis 13 Uhr oder Mittwoch, 22. August, von 15 bis 18 Uhr ein neues Bastelangebot mit Serviettentechnik. Die Teilnehmer können aus über 100 verschiedenen Servietten Motive auswählen, die dann später ein Windlicht verzieren. Wer noch weiter seiner Phantasie freien Lauf lassen will, kann das bei dem neuen Programmpunkt „Karten Basteln“ tun. Sonja Sedlmeir bietet am Donnerstag, 30. August, von 9.30 bis 12 Uhr in der Kolpingkulturwerkstatt diesen neuen Kurs an. Es werden individuelle Karten mit ausgefallenem Design und passendem Umschlag gestaltet. Dass Stockschießen kein Altherrensport ist, beweisen die Mitglieder Meringer Stockschützen am Montag, 27. August. Zunächst lernen die Kinder das Ziel- und Lattlschießen. Später gibt es ein Mannschaftsschießen, bevor jeder eine kleine Brotzeit und einen Preis erhält.

Um auch die Teenager mit dem Ferienprogramm anzusprechen, gibt es dieses Jahr das interaktive Spiel „Scotland Yard“. Bei diesem Spiel sollen die Jugendlichen ab 13 Jahren in Augsburg sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Mister X machen. Die Teams bekommen in bestimmten Zeitrhythmen eine Standortmitteilung über Mister X. Nun müssen die Teilnehmer schnell und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Auf die Jagd nach Mister X machen sich die Teams am Samstag, 1. September, von 13.15 bis 17 Uhr.

