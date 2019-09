vor 33 Min.

Vier Verletzte bei Unfall auf der Aichacher Straße

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag in Friedberg

Auf regennasser Straße kam es in der Nacht zum Samstag in Friedberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Wie die Polizei berichtet war ein Pkw-Fahrer gegen 1.15 Uhr auf der Aichacher Straße in südlicher Richtung unterwegs. In Höhe des Karl-Sommer-Stifts verlor er die Herrschaft über einen wagen und prallte zunächst gegen ein Geländer und dann gegen einen Lichtmast, der dabei glatt abgerissen wurde. Auch eine Hauswand und ein Grundstückstor wurden beschädigt. Alle vier Personen in dem Auto erlitten leichte Verletzungen und wurden im nahe gelegenen Krankenhaus behandelt.

Friedberger Polizei sucht Zeugen

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 32000 Euro, davon 20000 allein am Pkw. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0821/323-1710 zu melden.

