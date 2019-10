vor 42 Min.

Vier Verletzte bei Unfall zwischen Mering und Kissing

Autofahrer verliert auf regennasser Straße die Kontrolle über seinen Pkw und schleudert in den Gegenverkehr.

Auf regennasser Fahrbahn ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Mering und Kissing ein folgenschwerer Unfall: Wie die Polizei berichtet, war am Montag gegen 8.20 Uhr ein 30-Jähriger mit seinem Toyota in Richtung Kissing unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr schleuderte. Dort kollidierte er mit einem Opel, der von einem 22-Jährigen gelenkt wurde.

Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Kräften der Feuerwehr Mering aus dem Fahrzeugwrack geschnitten werden. Schwer verletzt wurde er in das Uniklinikum Augsburg gebracht. Die drei Insassen im Opel wurden leicht verletzt.

Gefahr durch umherfliegende Fahrzeugteile

Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiterer Pkw leicht beschädigt, der hinter dem Opel unterwegs war. Eine 37-Jährige, die mit ihrem Renault vor dem Opel herfuhr, erkannte den außer Kontrolle geratenen Toyota und lenkte geistesgegenwärtig nach rechts, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ihr Fahrzeug kam schließlich auf dem parallel der Kreisstraße verlaufenden Geh- und Radweg zum Stehen. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden von zusammen ca. 15 000 Euro.

