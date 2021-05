12:00 Uhr

Vietnamesisches Restaurant Jasmy öffnet in der Friedberger Ludwigstraße

Thang Nguyen und Hung Nguyen in ihrem Restaurant Jasmy in Friedberg.

Plus Im Restaurant Jasmy in der Friedberger Ludwigstraße gibt es jetzt Sushi und vietnamesisches Essen. Warum die Inhaber trotz Corona-Lockdown öffnen.

Von Veronika Landwehr

Hung Nguyen und sein Vater Thang Nguyen erfüllen sich einen Lebenstraum und eröffnen ihr eigenes vietnamesisches Restaurant namens Jasmy in der Ludwigsstraße in Friedberg. "Wenn man zwei Heimaten hat, möchte man zeigen, was die andere Heimat zu bieten hat", erzählt Hung Nguyen.

