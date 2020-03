vor 55 Min.

Villa Kunterbunt freut sich über Entdecker-Kiste

In der Villa Kunterbunt in Friedberg wird künftig noch fleißiger geforscht. Im Rahmen des Kita-Entdecker-Programms der LEW-Bildungsinitiative „3malE“ hatte sich die Villa Kunterbunt für die Entdecker-Kiste „Sonne“ beworben – und den Zuschlag erhalten. Die Kinder der Villa Kunterbunt und ihre Pädagoginnen dürfen sich nun auf zahlreiche Experimente rund um die Themen Sonne, Licht und Wärme freuen, die in der Kiste enthalten sind.

Peter Kraus, Mitarbeiter der Lechwerke AG, überreichte die Entdeckerkiste an die Kitaleitung Birgitta Wittmann und dem Vorsitzenden der Elterninitiative Thomas Enzler. Bei der Übergabe waren auch Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann sowie Josefine Hartl vom Finanzreferat der Stadt Friedberg dabei. Anschließend besichtigten sie die Räumlichkeiten der Villa Kunterbunt.

Dabei zeigten sich die Gäste vor allem von dem Atelier und der Werkstatt beeindruckt. Da auch das Interesse der Friedberger Eltern an der Villa Kunterbunt groß ist, die Anzahl der Kindergartenplätze jedoch gering, sind die Stadt Friedberg und die Elterninitiative im Gespräch über ein Konzept zur Vergrößerung der Einrichtung.

Themen folgen