vor 3 Min.

Vinzenz-Pallotti-Schule bei „Mach was!“

Schüler der Friedberger Vinzenz-Pallotti-Schule tüfteln an Relax-Liegen für die Freizeit am Nachmittag.

Friedberger Schüler beteiligen sich an bundesweitem Wettbewerb des Handwerks

Die Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg nimmt am Wettbewerb „Mach was! Der Handwerkswettbewerb für Schulteams“ von Würth und Das Handwerk teil. Die Projektphase startete bereits im Februar. Durch den Lockdown wurde die Umsetzung jedoch unterbrochen.

Nach einer coronabedingten Verlängerung haben die Schüler noch bis Mitte Oktober Zeit, um zu tüfteln, zu werkeln und zu schrauben. Damit alle Projekte professionell umgesetzt werden können, fördert die Würth GmbH jedes Projekt mit 1000 Euro.

Am sonderpädagogischen Förderzentrum in Friedberg entstehen Relax-Schaukelliegen: Sieben Schüler aus den beiden neunten Klassen, die den Technikbereich gewählt haben, sind Teil der Projektgruppe und arbeiten gemeinsam mit dem Team der Holzwerkstatt Gropper an ihrem Projekt.

Die Vinzenz-Pallotti-Schule bietet die Möglichkeit, sich für die offene Ganztagsschule oder gebundene Ganztagsklasse anzumelden. Aus diesem Grund ist täglich bis um 16 Uhr Schulbetrieb. Am Nachmittag gibt es neben dem Unterricht auch unterschiedlichste Sportangebote und nach dem Mittagessen eine „Freizeit“. Für diese Zeit haben sie sich Relax-Schaukelliegen zum „Chillen“ gewünscht.

Schulleiterin Diana Hertle: „Ein großartiges Projekt, in dem sowohl der Prozess der Zusammenarbeit mit einem Handwerksmeister als auch das Ergebnis eine tolle Bereicherung sind. Wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit erhalten haben, an dem Wettbewerb teilzunehmen.“

„Mach was!“ ist eine Initiative von Würth in Partnerschaft mit Das Handwerk unter der Schirmherrschaft der Aktion Modernes Handwerk. Das Fördergeld in Höhe von insgesamt 250000 Euro und die Sachpreise stiftet Würth. Das Unternehmen möchte in Partnerschaft mit Das Handwerk dem Fachkräftemangel entgegenwirken, spielerisch Berufspotenziale aufzeigen und junge Menschen für das Handwerk begeistern. (FA)

