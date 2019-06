00:33 Uhr

Völs-Jubiläum steigt im November

Zuvor fahren die Friedberger aber zum Schlern-Kirta nach Südtirol

Jetzt ist es nach mehreren Versuchen gelungen, den Termin für die 60-Jahr-Feier der Partnerschaft mit Völs am Schlern festzulegen. Nachdem sich die Idee von einer Wiederholung der Erstbegegnung im Jahr 1959 mit einem großen Treffen beim Friedberger Volksfest im August nicht verwirklichen ließ, steigt das Fest am Wochenende 9. und 10. November dieses Jahres im Schloss und in der Max-Kreitmayr-Halle. Im Hof des Wittelsbacher Schlosses soll die Völser Delegation zusammen mit der dortigen Musikkapelle empfangen werden. Der Festakt mit buntem Programm wurde in die Stadthalle verlegt, damit möglichst viele Besucher daran teilhaben können.

In der Sitzung des Partnerschaftskomitees stellte man unter der Leitung von Präsident Reinhard Pachner dafür die Weichen und besprach darüber hinaus auch die Art und Weise und den Weg, wie man schon am 9., 10. und 11. August wieder den traditionellen Schlern-Kirta (Schlern- Kirchtag) in Südtirol begehen wird. Für dieses Event mit der Bergmesse auf dem Schlern, eventuell wieder mit Pater Steffen Brühl, sind über das Komitee noch einige Plätze frei. Wer Interesse hat, sollte sich möglichst innerhalb von zwei Wochen bei Reinhard Pachner, Telefon 08205/ 1331 oder 0173/3500388 melden.

Der Aufstieg erfolgt über das Tierser Alpl, und mit Variationen innerhalb der verschiedenen Gruppen geht’s zum Schlern-Gipfelhaus mit Übernachtung. Auch die Friedberger Musikantengruppe Hopfen-Blech schließt sich mit einer eigenen Tour an, begleitet die Messe und plant ein Konzert beim Abstieg auf dem Hofer Alpl.

Ein Thema war auch der nächste Friedberger Advent, bei dem die zuletzt entstandenen Irritationen bezüglich eines konkurrierenden kommerziellen Standes mit Südtiroler Spezialitäten nicht mehr auftreten dürfen. Darüber war man sich einig. (FA)

Themen Folgen