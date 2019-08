Volksfest: Friedberg hat das besondere Etwas

Die friedliche Atmosphäre und die guten Beziehungen zu den Schaustellern sorgen für ein wieder einmal gelungenes Volksfest.

Es lief zwar nicht alles glatt beim diesjährigen Volksfest in Friedberg, aber der Großteil. Einmal mehr zeigen sich zwei Dinge: Die Veranstaltungen in der Stadt sind außerordentlich friedlich und Auswärtige kommen immer wieder gerne her.

Volksfest in Friedberg: Wenig Geld, aber viel Charme

Das Budget kann nicht mit dem anderer Volksfeste mithalten, dennoch ist in Friedberg Jahr für Jahr allerhand geboten. Das gelingt auf verschiedenen Wegen: Familie Haas vom Auto-Scooter hat zum Beispiel private Verbindungen nach Friedberg und eine lange Tradition als Schausteller in der Stadt. Die Verantwortlichen großer Fahrgeschäfte kann Platzmeister Eckardt zudem oft mit dem anschließenden Plärrer locken.

Dazu kommt aber auch Friedbergs herausragender Ruf über die Stadtgrenzen hinaus. Der rührt daher, dass die Bürger immer wieder beweisen, dass sie feiern können – und das ohne eine Vielzahl von körperlichen Auseinandersetzungen oder anderen Unruhen. Das ist auch heuer wieder eingetreten.

Für die Zukunft muss deshalb niemandem bange werden. Einzig Verbesserungen im Zelt wären wünschenswert: Kurzfristige Absagen und schwache Bands sollten die Ausnahme bleiben.

