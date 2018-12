Volksfestplatz als Standort für ein Juze?

Plus Der Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule ist Auslöser dafür, dass die Fläche in Friedberg überplant wird. Da kommt das Jugendzentrum ins Spiel.

2022 soll der Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule am Volksfestplatz fertig sein. Bereits jetzt ist klar, dass das mehr bedeutet als ein weiteres Gebäude im Südosten des Areals. Unter anderem ist für die Schulbusse der Förderschule ein Anfahrtsbereich nötig. Außerdem hat der „Nachbar“ Feuerwehr erhöhten Platzbedarf angemeldet. Daher beschloss der Stadtrat, dass die Fläche neu konzipiert werden soll. Einfach wird das nicht, wie Baureferent Carlo Haupt erläuterte. Er wollte, wie er sagte, die Euphorie etwas bremsen, weil „manches einfacher, manches schwieriger“ umzusetzen sei. Auslöser der Diskussion war ein Antrag von Manfred Losinger vom Juni. Darin hatte der CSU-Politiker gefordert zu prüfen, ob sich die neue Doppelturnhalle als Veranstaltungsstätte nutzen lässt und ob man sie unterkellern kann, um dort Musikschule und Jugendkapelle unterzubringen. Denn der bestehende Musikpavillon ist nicht mehr zeitgemäß. Außerdem müsse es eine neue Lösung für die maroden Umkleiden geben, so Losinger.

Haupt legte dar, dass sich die Stadtverwaltung zu letzterem Punkt bereits seit langem im Gespräch mit dem Landkreis als Bauherr des neuen Gebäudekomplexes befinde und eine Lösung gefunden sei. Als problematischer sieht der Baureferent eine Unterkellerung der Turnhalle. Schließlich dürfe dadurch keine Verzögerung zum Stichtag des Umzugs entstehen; außerdem habe der Landkreis klar gemacht, dass die Stadt die Kosten zu tragen habe. Architekt Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger), der die Sitzung wegen Abwesenheit der drei Bürgermeister leitete, erläuterte: „Die Turnhalle ist in die Erde eingesenkt. Ihr Dach wird zum Hartplatz.“ Ein Keller würde also ein echter, dunkler Keller. Auch daran, ob eine weitere Versammlungsstätte für Friedberg nötig ist, herrschten Zweifel. Haupt erinnerte an die Rothenberghalle und die Realschulaula, welche die Stadt nutzen dürfe. Letztere werde kaum in Anspruch genommen. Prinzipiell aber gelte, dass die Umwandlung zur Versammlungsstätte möglich sein müsste.

Friedberg und der Landkreis wollen zusammenarbeiten

Im Stadtrat gingen die Meinungen zu allen Aspekten von Unterkellerung über Versammlungsstätte bis zum Bau einer Tiefgarage zur Entschärfung der Parksituation auseinander. Einig waren sich aber alle, dass man die Punkte überprüfen müsse. Das soll nun möglichst in Zusammenarbeit mit dem Landkreis vonstatten gehen.

Von SPD-Fraktionschef Roland Fuchs und Grünen-Fraktionschefin Claudia Eser-Schuberth wurde der Festplatz auch als Standort für ein Jugendzentrum genannt. Auch Rockelmann meinte, dass sei ein „idealer Standort“. Im Nachklang der Sitzung erläuterte Bürgermeister Roland Eichmann, hier stehe man „völlig am Anfang der Diskussion“. Es gebe verschiedene Möglichkeiten an dem Standort. Falls die Jugendkapelle aus dem Musikpavillon auszieht – zum Beispiel in ein „Haus der Musik“ zusammen mit der Musikschule –, könnte an dem Ort ein Jugendzentrum errichtet werden. Es sei aber auch möglich, Jugendkapelle und Jugendzentrum in einem Bau zusammenzubringen – oder statt eines Hochbaus Parkplätze zu schaffen. „Ich möchte mich hier nicht festlegen“, so Eichmann. Man müsse die Varianten untersuchen. Projekte wie der Bauhof-Neubau und die Erweiterung der Grundschule Süd hätten außerdem Vorrang.

