Volkshochschule startet ins Herbstsemester

In fast allen Kursen gibt es noch freie Plätze. Wie man sich dafür anmelden kann

Aichach-Friedberg Mehr als 6000 Personen haben sich bisher schon für das Herbstsemester der Volkshochschule Aichach-Friedberg angemeldet. Freie Plätze gibt es aber noch ausreichend in fast allen Bereichen des Programms, auch bei fast allen Anfängerkursen im Sprachbereich. Vhs-Leiterin Ruth Reisinger ist überzeugt, dass die Teilnahme eine Herausforderung und eine Investition ist, die sich auszahlt. Nicht nur für Auslandsbesuche, sondern auch für ein gezieltes Gedächtnistraining in jedem Alter sind Sprachkurse ideal. Außerdem erfahren die Teilnehmer vieles über die Kulturen und Traditionen der Länder. Neue Methoden der Vermittlung gestalten den Unterricht abwechslungsreich und lassen sehr schnell ein entspanntes und anregendes Gruppengefühl entstehen.

Für sportlich Interessierte ist eine Nordic-Walking-Tour ins Höllental, Schneeschuhwandern, das Fahrtechniktraining für Mountainbiker oder der Sportbootführerschein im Angebot und viele Kurse im Bereich Bewegung, Gymnastik und Fitness. Sehr beliebt sind auch die Schwimmkurse und Aqua-Fitness in Aichach, Friedberg und Aindling, aber auch da gibt es vereinzelt noch freie Plätze.

Die Literaturreihe macht diesmal in Aichach eine Pause, wird dafür aber in Mering in der Bücherei zum ersten Mal angeboten mit Prof. Kaspar Spinner, der Literatur als „Reise in psychische Innenwelten“ vorstellt. In Friedberg spricht Maria Magdalena Elbl über die „Vielfalt menschlicher Würde“ von Autor Peter Bieri und die Weltreise in der Literatur setzt Angela Wiemers mit John Steinbecks „Reise mit Charly“ fort. In Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur werden die Themen Social Media für Vereine, die Datenschutzgrundverordnung und die Funktion eines Anwaltes im Asylverfahren erörtert. Die kostenlose Reihe „Fit fürs Kind“ in Kooperation mit dem Jugendamt stellt sieben Erziehungsthemen vor, die im ganzen Landkreis verteilt stattfinden. Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich. Den Flyer zur Vortragsreihe findet man auf der Internetseite des Landratsamtes. In Zusammenarbeit mit der Stadt Aichach gibt es zwei Angebote im Rahmen der „Paarkunst – gesund“: Silvia Wernberger lädt zum Schnuppern ein bei „Outdoor-Fitness“ in Blumenthal und Marlies Schwän stellt „Essen to go“ vor, die gesunde Alternative für Arbeit und Freizeit. Gut ausgebucht ist auch schon eine ganze Reihe von Gesundheitsangeboten. Die „Basics für gesundes Kochen“ sind vor allem für Kochanfänger geeignet und haben noch Platz für Anmeldungen. Die Haupteinschreibung läuft noch bis Freitag, 14. September. Später beginnende Kurse können immer bis sieben Tage vor Kursbeginn gebucht werden. Spezielle inhaltliche oder organisatorische Fragen beantworten die Mitarbeiterinnen der Vhs während der Öffnungszeiten.

Kontakt Die Vhs-Geschäftstelle erreichbar über Internet unter www.vhs-aichach-friedberg.de, per E-Mail an info@vhs-aichach-friedberg.de, Telefon 08251/8737-0 und Fax -16

