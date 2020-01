vor 23 Min.

Vollsperrung nach Unfall auf der A8 bei Adelzhausen

An dem Auffahrunfall waren sieben Fahrzeuge beteiligt. Zwei Autofahrer werden schwer verletzt. Die Sperrung sorgt für Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Nach einem Unfall auf der A8 wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Odelzhausen in Richtung München gesperrt. Inzwischen wird der Verkehr auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Laut Polizei kam es am Montag gegen 8.10 Uhr zu dem Auffahrunfall mit 7 beteiligten Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen bremste ein in Richtung München fahrendes Fahrzeug aufgrund Blendung durch die tiefstehende Sonne sein Fahrzeug bei höherer Geschwindigkeit ab, heißt es von der Polizei. Ein nachfolgender 36-jähriger Autofahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf einen vorausfahrenden Wagen aus Augsburg auf.

Zwei Fahrer werden in ihren Autos eingeklemmt

In diese Unfallstelle krachten fünf weitere Fahrzeuge. Ein Autofahrer aus dem Raum Ulm wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der 32-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Ein 30-jähriger Autofahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem weiteren Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen.

Weitere vier Verletzte wurden mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Verkehr wird an der Unfallstelle vorbei geleitet

Für die Versorgung der Verletzen und Landung der Rettungshubschrauber musste die A8 in Richtung München total gesperrt werden. Aktuell wird der Verkehr über den Seitenstreifen einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Reinigungs- und Aufräumarbeiten durch die alarmierten Feuerwehren aus Adelzhausen, Dasing und Odelzhausen und des Autobahnbetriebsdienstes werden noch laut Polizei etwa bis 11 Uhr andauern.

Aufgrund der Sperrung der A8 kommt es im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen. (AZ)

