Vom Bremspedal gerutscht: Unfall am A8-Kreisverkehr bei Derching

Auffahrunfall am A8-Kreisel bei Friedberg-Derching. Die 27-jährige Pkw-Lenkerin sagt, sie sei vom Bremspedal gerutscht.

Einen Auffahrunfall verursachte ein 27-Jährige am Dienstag am Kreisverkehr zur Autobahn bei Derching. Sie wollte vom Winterbruckenweg aus in den Kreisel einfahren, als das Auto vor ihr anhalten musste.

Missgeschick führt am Kreisverkehr in Derching zum Unfall

Sie bremste zwar, rutschte dann aber nach eigenen Angaben mit dem Fuß vom Bremspedal ab und rammte das Fahrzeug vor ihr. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 1500 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: