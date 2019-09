vor 42 Min.

Von Männer-Fitness bis Faszien-Yoga

Der Kneipp-Verein Friedberg bietet im Herbst ein vielfältiges Programm an. Jung und Alt können hier Beweglichkeit für Körper und Geist trainieren

„Body und Balance“ heißt ein neuer Kurs beim Kneipp-Verein Friedberg. Start ist am Montag, 16. September, um 16.15 Uhr im Kneipptreff. Anmeldung im Kneipp-Büro; 0821/2484185. Auch „Bewegung für die grauen Zellen“ und eine jahreszeitliche Meditation werden angeboten. Wanderungen und Ausflüge ergänzen das Kursangebot. Ein ausführliches Programm liegt an den bekannten Stellen aus und kann im Kneipptreff im Brunnenhof abgeholt werden.

Von Radersdorf nach Schrobenhausen am 28. September. Die Wanderstrecke ist mit ca. 18 Kilometer nur für geübte, ausdauernde Wanderer geeignet. Treffpunkt: 7.45 Uhr Bahnhof Friedberg, Anmeldung bis 24. September.

Landsberg und der Weg zur Teufelsküche am 19. Oktober. Die Wanderstrecke beträgt ca. elf Kilometer und ist ein ebener Weg mit wenigen leichten Steigungen; Treffpunkt: 7.45 Uhr, Bahnhof Friedberg; Anmeldung bis 15. Oktober.

Mindelheim und das Schwäbische Krippenmuseum am 9. November. Die Wanderstrecke beträgt ca. elf Kilometer; Treffpunkt: 7.45 Uhr Bahnhof Friedberg; Anmeldung bis 5. November.

Nördlingen, Stadtmauer und Weihnachtsmarkt am 7. Dezember. Wanderstrecke ca. vier Kilometer, Treffpunkt: 11.45 Uhr Bahnhof Friedberg; Anmeldung bis 3. Dezember.

Anmeldung zu den Ausflügen im Kneippbüro, 0821/2484185.

Kursangebote in der Sporthalle, Gymnastikraum I

Männer – Fit von Kopf bis Fuß: ab 10. September jeden Dienstag um 18.30 Uhr. Anmeldung unter 0821/4708125.

Funktioneller Gesundheitssport: ab 10. September jeden Dienstag um 11 Uhr, Anmeldung unter 0821/5999977, und um 17.15 Uhr, Anmeldung unter 0821/4708125; ab 19. September jeden Donnerstag um 9.30 Uhr, Anmeldung unter 0821/781343.

Kursangebote im Kneipp-Treff im Brunnenhof

Bewegung für die grauen Zellen: ab 7. November jeweils Donnerstag 14.30 Uhr; Anmeldung unter 0821/781343.

Feldenkrais: ab 16. September jeden Montag um 9 Uhr. Anmeldung unter 0821/6070591.

Pilates: ab 28. Oktober jeden Montag um 18.15 Uhr. Anmeldung unter 0821/5429399.

Ganzheitliches Beckenbodentraining: ab 16. September jeden Montag um 10.15 und 11.15 Uhr. Anmeldung unter 0821/607926.

Osteoporose-Gymnastik: ab 10. September jeden Dienstag um 17 Uhr. Anmeldung unter 0821/5999977.

Yoga ganz entspannt: ab 17. September jeden Dienstag um 18.30 Uhr. Anmeldung unter 0821/607926.

Körpertraining im Sitzen: ab 11. September jeden Mittwoch um 9 Uhr. Anmeldung unter 0821/707078.

Qigong: ab 11. September jeden Mittwoch um 10.15 Uhr und ab 12. September jeden Donnerstag um 17 Uhr, Anmeldung unter 0821/707078.

Hatha-Yoga: ab 18. September jeden Mittwoch um 17 und 18.30 Uhr und ab 19. September jeden Donnerstag um 9 und 10.30 Uhr. Anmeldung unter 0821/604952.

Faszien-Yoga: ab 9. September jeden Montag um 19.30 und ab 12. September jeden Donnerstag um 18.20 Uhr. Anmeldung unter 0821/707078.

Jahreszeitliche Meditation: am 13. Dezember um 18 Uhr. Anmeldung unter 0821/24841885.

Andere Orte

Aqua-Fitness im Realschulbad: am Montag ab 16. September und Dienstag ab 17. September, jeweils 20 Uhr, Anmeldung unter 0821/6080177, und Donnerstag ab 19. September, 20 Uhr, Anmeldung unter 0177/3429683.

Aqua-Fitness im Stadtbad: am Mittwoch um 10 und 11 Uhr (Start am 11. September) und am Donnerstag um 10.30 und 11.30 Uhr. (Start am 12. September), Anmeldung unter 0821/6080177.

Information unter der angegebenen Telefonnummer. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Das Büro im Brunnenhof, Bauernbräustraße, 0821/2484185, ist ab Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

