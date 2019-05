Von Mering auf die große Leinwand

Plus Claus Reichel aus Mering arbeitet inzwischen als Produzent in Köln und wurde mit seinen Partnern für das Debüt „Oray“ prämiert. Im Interview spricht er über sein Leben.

Claus Reichel hat es von Mering in die Großstadt gezogen. Er ist Filmproduzent in Köln tätig. Seinen ersten großen Erfolg verbuchte er zusammen mit Bastian Klügel und dem Regisseur Mehmet Akif Büyükatalay. Für den Film Oray, der diese Woche in den deutschen Kinos startet, wurde bei der Berlinale anfang des Jahres als bestes Debüt ausgezeichnet.

Waren Sie vom Erfolg des Films Oray überrascht?

Claus Reichel: Es ist der erste Langspielfilm, den wir gemeinsam mit unserer Produktionsfirma „filmfaust“ produzierten. Dass wir gleich auf der Berlinale einen Preis abräumen, ist für uns etwas ganz Besonderes.Von Anfang an waren wir drei von der Relevanz und Stärke des Films überzeugt, doch dass wir gleich auf der Berlinale einen Preis gewinnen, ist für uns etwas ganz Besonderes.

Sie kommen ja nicht aus einer Familie, die viel mit der Filmbranche zu tun hat. Wie wurden Sie Filmproduzent?

Reichel: Ich habe immer gerne viel ausprobiert und unterschiedliche Menschen kennengelernt. Das mache ich auch heute noch. Filmproduktion ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf - insofern passt das ganz gut zu mir. Nachdem ich mein Abitur am Augsburger Rudolf-Diesel-Gymnasium absolviert hatte, standen jedoch zunächst ganz andere Stationen in meinem Leben an.

Und die waren?

Reichel: Zivildienst, Aufenthalt in Bolivien, Filmpraktikum in Berlin und schließlich Regionalstudien Lateinamerika, 2010 gründete ich gemeinsam mit meinem Schulfreund Bastian Klügel eine Firma, doch 2013 besuchte ich eine Clownschule. Und 2016 gründeten Bastian und ich die Produktionsfirma filmfaust.

Mal ganz naiv gefragt, was ist eigentlich die Aufgabe eines Produzenten?

Reichel: Das ist eine gute Frage, die wahrscheinlich jede Produzentin und jeder Produzent ein wenig anders beantworten wird, weil er oder sie seine Aufgabe auch ganz unterschiedlich sieht. Ich jedenfalls denke, dass ein Produzent vergleichbar ist mit einem Kapitän eines großen Schiffs. Viele Dinge müssen koordiniert, geplant, die Finanzierung des Projekts sichergestellt und verschiedenste Verträge ausgehandelt werden. Beim Produzenten laufen die Fäden zusammen. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass Schauspieler und Regisseur mit der Filmcrew sich ganz auf ihr Projekt konzentrieren können. Da Akif auch Teil unserer Produktionsfirma ist, waren wir als Produzenten natürlich auch ganz nah dran an der Entstehung des Films.

Wo haben Sie das gelernt?

Reichel: Auch für mich war am Anfang alles Neuland, ich bin Autodidakt. Doch man fängt ja nicht gleich mit einem großen Spielfilm an. Zunächst hatten wir kleinere Projekte. Oray ist ja unser erster großer Langspielfilm. Außerdem lerne ich täglich viel von meinen Kollegen.

Können Sie von Ihrem Job leben?

Reichel: Zugegeben, es war nicht immer leicht. Gottseidank haben wir Familien und Freunde, die uns unterstützten und am Anfang unter die Arme griffen. Eine Filmproduktion ist immer projektbezogen und so fließen auch die Gelder. Man muss gut vorausplanen, sich um die Finanzierung kümmern und ja, dann geht es auch, dass man davon leben kann. Aber der Jetset, mit Jacht und Parties in Cannes, gehört nicht zu unserem Alltag. (lacht)

Wie geht es als nächstes weiter?

Reichel: Wir planen bereits weitere Projekte. Mitte Juni sind wir in Amman, um dort mit arabischen Autoren ein neues Projekt zu starten. Außerdem sind wir schon bald im Libanon, um dort eine weitere Produktion auf die Beine zustellen. Und auch die USA stehen auf unserer Agenda. Vor allem die internationale Arbeit ist es, die uns interessiert, weil sie neue Sichtweisen und Begegnung ermöglicht.

Seit 2006 leben Sie nicht mehr in Mering, haben Sie noch Kontakte zu Ihrer Heimat?

Reichel: Wenn man mich fragt, wo ich her komme, sage ich immer, dass ich da aufgewachsen bin, wo die bayrische Sprache auf die schwäbische trifft. Zudem leben in Mering meine Eltern und auch noch einige Freunde und Bekannte. Ich versuche schon, mindestens zwei bis drei Mal im Jahr hierher zu kommen. Wenn wir am 1. Juni im Liliom in Augsburg unseren Film zeigen, dann schaue ich natürlich auch in Mering vorbei. 19 Jahre habe ich sehr gerne dort gelebt. Dort sind meine Wurzeln. Jetzt ist aber mein Lebensmittelpunkt in Köln. Ich fühle mich wohl am Rhein, der ist schon ein bisschen größer als die Paar.

„Oray“: Alles zum Filmstart am Donnerstag, 30. Mai

Handlung Der junge Muslim Oray spricht im Streit mit seiner Ehefrau Burcu die islamische Scheidungsformel „talaq“ aus. Das hat Konsequenzen: Der Imam sagt, Oray muss sich für drei Monate von Burcu trennen. Also zieht er von Hagen nach Köln. Hier findet er einen Job und eine Gemeinde, die vom Imam Bilal geleitet wird. Bald fängt Oray zu predigen an, was bei Bilal Neid auslöst. Als Burcu Oray überraschend besucht, merken sie, dass die Pause ihnen gutgetan hat. Sie lieben sich nach wie vor. Doch Bilal vertritt die Auslegung, dass „talaq“ nicht Pause, sondern endgültige Scheidung bedeutet. Oray ist hin- und hergerissen zwischen seinem Glauben an die Liebe und seiner Liebe zum Glauben.

Preis Die Filmproduzenten Bastian Klügel und Claus Reichel wurden gemeinsam mit ihrem Compagnon Mehmet Akif Büyükatalay bei der Berlinale mit dem Preis für den besten Erstlingsfilm ausgezeichnet. Das Preisgeld von 50 000 Euro teilen sich der Regisseur und die beiden Produzenten.

Filmstart ist am Donnerstag, 30 Mai, in bundesdeutschen Kinos. Die beiden Filmproduzenten Claus Reichel und Bastian Klügel sind am 1. Juni ab 20 Uhr zu Gast im Liliom Kino in Augsburg. Dann startet Oray auch offiziell in Augsburg.