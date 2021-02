vor 33 Min.

Von der Kupplung gerutscht: Unfall an der B2

Einen Unfall an der Einmündung der Ohmstraße in die B2 meldet die Polizei aus Mering.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntag gegen 18.55 Uhr an der Einmündung der Ohmstraße in die B2 in Mering. Eine 54-Jährige rutschte von der Kupplung ihres Toyota ab und fuhr auf das vor ihr in der Ohmstraße wartende Fahrzeug auf. Dabei entstand ein Schaden von etwa 450 Euro. (AZ)

