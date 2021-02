Vorbildlich: Landwirte begegnen Interesse mit Offenheit

Plus Der neue Stall der Familie Lidl in Baierberg löst große Neugier aus. Die Landwirte machen aus der Not eine Tugend.

Die Touristenrallye auf der Baustelle des Lidl-Hofes mag gelegentlich gewisse Grenzen überschreiten. Sie zeugt jedoch von dem Wissensdurst der Menschen, gerade was den Fleisch und Lebensmittelbereich betrifft. Deswegen verdient die Familie Lidl Respekt und Achtung dafür, wie sie mit den Unbefugten umgeht, die sich auf ihrem Anwesen tummeln.

Schaulustige auf dem Anwesen der Lidls: offen mit Neugierde umgehen

Denn in aller Offenheit und Ehrlichkeit auf Neugierde zu antworten, ist ein vorbildlicher Schritt und passt zu den Landwirten aus Baierberg. Nicht umsonst hat der Familienbetrieb das "Qualitätssiegel Wittelsbacher Land" verliehen bekommen, welches als Heimat-Oscar gilt.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Familie Lidl aus Baierberg baut einen neuen Stall und wird von Schaulustigen überrannt

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen