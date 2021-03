12:00 Uhr

Vorfahrt genommen: 6000 Euro Schaden bei Unfall in Kissing

An der Einmündung von der Friedenstraße in die Kalkofenstraße sind zwei Autos verunfallt.

Ein Autofahrer will in Kissing abbiegen und missachtet die Vorfahrt. Dabei kommt es zu einem Unfall mit einem hohen Schaden.

In der Einmündung von der Friedenstraße in die Kalkofenstraße sind am Donnerstag gegen 7.45 Uhr ein Nissan-Fahrer und eine Opel-Fahrerin zusammengestoßen. Die Polizei Friedberg meldet, dass der Nissan-Fahrer der Fahrerin des anderen Fahrzeugs die Vorfahrt genommen hat. Er wollte von der Friedenstraße in die Kalkofenstraße abbiegen.

Keine Verletzten bei Unfall in Kissing

Bei dem Unfall sind die Autos seitlich zusammengestoßen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro, beide Autofahrer blieben unverletzt. (AZ)

