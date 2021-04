14:00 Uhr

Vorfahrt missachtet: 2500 Euro Schaden bei Unfall

In Derching sind ein Kleintransporter und ein Audi zusammengestoßen.

Ein Kleintransporter-Fahrer will in Derching von der Äußeren Industriestraße in den Winterbruckenweg fahren. Dort ist aber zeitgleich ein Autofahrer unterwegs.

Ein Audi-Fahrer war am Dienstag gegen 6.45 Uhr auf dem WInterbruckenweg in nordöstliche Richtung unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein Kleintransporter auf der Äußeren Industriestraße in Richtung Winterbruckenweg. Unfall in Derching: Audi-Fahrer hatte Vorfahrt An der Kreuzung beider Straßen habe der Fahrer des Kleintransporters die Vorfahrt des Audis missachtet, meldet die Polizei. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, und es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. (AZ) Lesen Sie dazu auch: Sachschaden bei Unfall: Kleintransporter rammt Caddy

