vor 22 Min.

Vorfahrt missachtet: Ein Verletzter bei Unfall nahe Bachern

Zu einem Unfall bei Bachern musste die Polizei am Mittwochabend ausrücken.

Der Autofahrer hatte an der Einmündung südlich von Bachern die Vorfahrt missachtet.

15.000 Euro Schaden und ein leicht Verletzter – das meldet die Polizei von einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 18.15 Uhr bei Bachern ereignete.

Ein 28-Jähriger war mit seinem Audi auf der Kreisstraße AIC11 von Rohrbach her kommend in Richtung Bachern. An der Einmündung zur Staatsstraße 2379 missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines 46-jährigen BMW-Fahrers.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Er wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur Wundversorgung in das Krankenhaus Friedberg gebracht.

Themen folgen